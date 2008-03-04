به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، به منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جسمی بانوان، تعداد 20 سالن ورزشی سرپوشیده در نقاط مختلف شهر مشهد به صورت رایگان در اختیار فعالیتهای ورزشی، فرهنگی بانوان قرار می‌گیرد.

مدیریت امور تربیت‌ بدنی همگانی شهرداری مشهد در راستای کمک به همگانی شدن ورزش و افزایش آمادگی جسمانی بانوان، بهینه‌ سازی اوقات فراغت بانوان و استفاده از امکانات ورزشی موجود در سطح شهر همچنین پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و جسمی بانوان، طرح " فصلی با ورزش بانوان" را با مشارکت تربیت ‌بدنی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی در سالنهای ورزشی نواحی هفتگانه و منطقه تبادکان، اجرا می کند.

در طول زمان اجرای این طرح که به صورت رایگان برگزار می‌شود، بیش از 20 سالن ورزشی سرپوشیده متعلق به آموزش و پرورش به مدت چهار ماه در تمام ایام هفته، پذیرای گرو‌ه‌ های سنی مختلف بانوان علاقمند به فعالیتهای ورزشی، فرهنگی است.

مرحله اول "طرح فصلی با ورزش بانوان" با اعتباری بالغ بر 250 میلیون ریال و گستره‌ مخاطب پنج هزار نفر از بانوان شهر مشهد برگزار می‌شود.