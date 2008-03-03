هندبالیست های کرجی برای اولین بار در مسابقات باشگاه های کشور حاضر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، تیم هندبال شهاب کرج برای اولین بار در مسابقات جوانان باشگاه های ایران که در استان سمنان برگزار شد، شرکت کردند و توانست مقام چهارم این مسابقات را به خود اختصاص دهد.

این مسابقات با حضور 10 تیم و در دو گروه از استانهای مختلف کشور انجام شد و تیم هندبال کرج در گروه دوم با تیمهای شهرداری کرمان، هیئت هندبال سمنان، تربیت بدنی مهدی شهر، هیئت هندبال آذربایجان شرقی هم گروه بود.

تیم هندبال کرج توانست در دوره اول بر تیمهای سمنان، تربیت بدنی مهدی شهر و هیئت هندبال آذربایجان شرقی غلبه کند و با شکست در مقابل تیم شهرداری کرمان به عنوان تیم دوم گروه دو به مرحله بعد صعود کنند.

تیم کرج در مرحله یک چهارم نهایی نیز با قبول دو شکست در مقابل هپکو اراک و اردبیل به مقام چهارمی رضایت داد.