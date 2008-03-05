شهرداری هیچ پروژه ای را نیمه تمام باقی نمی گذارد

ناصر گودرزوند در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: شهرداری تهران در ابتدای دوره مدیریتی جدید با پروژه های نیمه تمام زیادی روبرو بود که عمر برخی از آنها نظیر تونل رسالت و برج میلاد حتی به 10 سال نیز می رسید.

وی اتمام پروژه های نیمه تمام شهری را اولویت اول فعالیت های عمرانی شهرداری در طول 3 سال گذشته عنوان کرد و افزود: افتتاح تونل توحید در خرداد 85 ، پیشرفت مناسب فیزیکی در برج میلاد و افتتاح مرحله ای بخش های مختلف این پروژه و بهره برداری از پروژه های بزرگ عمرانی نظیر بزرگراها ، پلها ، مجتمع های فرهنگی و ... می توان نمونه های خوبی جهت تأیید این مدعی باشد .

قائم مقام معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران عملکرد عمرانی این نهاد را عامل ارزیابی مثبت شورای شهر و اختصاص بودجه مناسب به این بخش دانست و تصریح کرد: سرعت اجرای پروژه های عمرانی شهرداری نسبت در سال جاری 5/2 برابر افزایش یافت و عزم جدی معاونت عمرانی جهت حفظ این روند اعضای شورا را نسبت به افزایش 100 درصدی بودجه این بخش قانع کرد.

گودرزوند با اشاره به بودجه 428 میلیارد تومانی معاونت فنی و عمرانی در سال 86 یادآور شد: این بودجه نسبت به سال 85 رشد افزایشی حدود 5/2 برابر را شاهد بود که با توجه به موافقت شورای شهر بودجه معاونت فنی و عمرانی در سال 87 با رشدی در حدود 100 درصد به 829 میلیارد نومان رسیده است .

وی همچنین رشد کاذب و بی سابقه قیمت سیمان ، میلگیرد و دیگر مصالح ساختمانی را از جمله مشکلات عمده پروژه های عمرانی دانست و تأکید کرد: علیرغم این مشکلات پیشرفت فیزیکی پروژه های عمده عمرانی شهر تهران نظیر تونل توحید مطابق برنامه پیش رفته و 100 درصد برنامه محقق شده است.

قائم مقام معاونت عمرانی شهرداری تصریح کرد: با توجه به روند فعلی فعالیت ها ، پروژه عمرانی نیمه تمامی را شاهد نخواهیم بود و پروژه های جدید نیز مطابق برنامه پیش خواهد رفت.