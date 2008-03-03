مسئولان حامی شخص یا گروه در انتخابات از کار بر کنار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم قربانی، صبح امروز در سمینار فرمانداران آذربایجان غربی با اشاره به اینکه برگزاری سالم، قانونمند و پرشور انتخابات، وظیفه مسئولان و دست اندرکاران نظام است افزود: فرمانداران و بخشداران باید سعی کنند زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود.

وی صیانت از آرای مردم توسط هیئت های اجرایی و نظارت را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید مردم اطمینان حاصل کنند که از تک تک آرای آنها صیانت می شود.

قربانی با اشاره به دستاوردهای کشورمان درعرصه های مختلف علمی، پژوهشی و پیروزی کشورمان در بحث انرژی صلح آمیز هسته ای عنوان کرد: این مسئله باعث شده شور و شوق مردم برای حضور در عرصه انتخابات بیش از گذشته شود.

وی با اشاره به افزایش تعداد داوطلبین نمایندگی هشتمین دوره مجلس در سال جاری نسبت به دوره گذشته یادآور شد: حضور افراد مختلف با دیدگاه ها و جریانات سیاسی متفاوت در عرصه انتخابات، نوید بخش برگزاری انتخابات پر شور در استان است.

استاندار آذربایجان غربی افزود: هیئت های اجرایی و نظارت در بحث بررسی صلاحیت داوطلبین هشتمین دوره مجلس به وظیفه قانونی خود عمل کرده اند و تاکنون صلاحیت 120 نفر تایید شده که این آمار بیشتر از دوره قبل است.

وی یادآور شد: یک میلیون و 86 هزار نفر در استان واجد شرایط رای دادن هستند و پیش بینی می شود یک هزار و 771 صندوق ثابت و سیار شهری و روستایی آرای مردم را اخذ کنند.

در ادامه این جلسه، فرمانداران هر 14 شهرستان استان به ارائه گزارش عملکرد حوزه های مربوطه در راستای انتخابات پرداختند.