به گزارش خبرنگار مهر حبیب الله بوربور صبح امروز در سومین همایش مدرسه سازان که باحضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: مدارسی که در گذشته ساخته می شد هنوز زیبایی و ماندگاری خود را حفظ کرده اند ولی چگونه است که مدارس امروز ما از لحاظ ماندگاری عمر کمتر از یک انسان را دارد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش به دنبال تاسیس مدرسه با روح ، مناسب ، مقاوم ، کارا ، زیبا و در نهایت ماندگار است اظهار داشت: دغدغه همه ما این است که مدارسی داشته باشیم که هویت ایرانی و اسلامی داشته باشد.

معاون نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس ادامه داد: ما به این نتیجه رسیده ایم که قسمتی از ماندگاری مدارس به نوع مصالح به کار گرفته شده در آن بر می گردد بنابراین برای دست اندرکاران ساخت و ساز، کلاسهای آموزشی برگزار کردیم تا آنها و حتی فرزندانشان که در این شغل بوده اند آموزش ببینند.

بوربور با اشاره به ا ینکه بیش از یک یا دو عامل در ساخت مدرسه نقش دارند، گفت: در همین راستا 33 جلسه برای هویت بخشی مدارس که در تعدادی از آنها رئیس مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت برگزار کردیم که در مدت 2 سال، بیش از 180 طرح به تصویب رسید که یکی از آنها برگزاری همایش و معرفی برترین طرحها در دانشکده فنی دانشگاه تهران است که تا کنون 3 دوره از آن برگزار شده است.

وی افزود: در آخرین نشست خود با رئیس دانشکده فنی قرار شد طرحهای مشترکی را برای نوسازی و بهسازی مدارس آماده و پیاده کنیم.

معاون نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس در خصوص مشکل شن و ماسه که بعضی از پیمانکاران مدرسه ساز با آن روبر هستند ، گفت: باید این مسئله را با تعاونی ها به گونه ای حل کنید که در روند ساخت و ساز مدارس مشکلی ایجاد نشود.

بوربور از طولانی شدن پروژه عمرانی بعضی از مدارس نیز انتقاد کرد و گفت: اگر مدرسه وسط سال به آموزش و پرورش تحویل داده شود چه فایده و کاربردی می تواند داشته باشد.

وی ادامه داد: مدارس باید در اواخر خرداد آماده باشد که دانش آموزان در آن ثبت نام کنند و در روز اول مهر هم بازگشایی شود.

معاون نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس در پایان گفت: باید با عزمی که در کشور ایجاد شده مدارسی را با در نظر گرفتن تمدن و معماری اسلامی بسازیم که بیانگر اوضاع دوران و عصر ما باشد.