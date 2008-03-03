نرم افزار گنجینه سئوالات کنکور طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش با اعلام این خبر گفت: سازمان سنجش در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیکی و در جهت برآوردن نیاز داوطلبان اقدام به طراحی این نرم افزار کرده که از هفته آینده قابل ارائه به دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی و داوطلبان آزمون سراسری سال 1387 است.

دکتر کورش پرند افزود: به دنبال استقبال گسترده داوطلبان آزمون سراسری و همچنین دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی از نرم افزار گنجینه سئوالات آزمون سراسری در سال های 1384 و 1385 و درخواست های مکرر داوطلبان آزمون سراسری سال 1387، نسخه جدید نرم افزار مورد اشاره طراحی و از نیمه دوم اسفند ماه سال جاری توزیع می شود.

وی در خصوص مشخصات و ویژگی های این نرم افزار اظهار داشت: نسخه جدید نرم افزار در دو لوح فشرده (دو مجموعه) شامل: 1- سئوالات اختصاصی گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی به همراه سئوالات عمومی کلیه گروه های آزمایشی 2- سئوالات اختصاصی گروه علوم انسانی به همراه سئوالات عمومی کلیه گروه های آزمایشی طراحی و پیاده سازی شده است.

سرپرست مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش در خصوص ویژگی های این نرم افزار گفت: از ویژگی های این نرم افزار می توان به داشتن 1- جامع ترین بانک سئوالات آزمون سراسری (مربوط به سنوات گذشته)، 2- پاسخ تشریحی سئوالات، 3- نکته های مفید شامل اطلاعات آماری از شرکت کنندگان و پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1386، منابع و کتب طرح سئوال آزمون سراسری سال 1387، فهرست محذوفات و نحوه اعمال سوابق تحصیلی (نمرات دروس دیپلم دبیرستان) در نمره کل آزمون داوطلبان، 4- امکان برگزاری آزمون از سئوالات موجود با تنظیم زمان به دلخواه و تعداد سئوال بر اساس درس و موضوع، نمره سازی بر اساس فرمول نحوه محاسبه نمره خام در آزمون سراسری و ارائه کارنامه نتیجه به کاربر، 5- خلاصه مهمترین مباحث درس (ویژه نرم افزارهای گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی) و 6- کاربرد آسان اشاره کرد.

وی در مورد نحوه توزیع نرم افزارها اعلام کرد: متقاضیان می توانند این نرم افزارها را به یکی از روش های زیر تهیه کنند:

1- خرید به صورت اینترنتی: متقاضیانی که کارت خرید اینترنتی از بانک های ملت، کشاورزی، سامان، اقتصاد نوین و موسسه مالی و اعتباری بنیاد دارند می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی http://motaleat.sanjesh.org/eshop از قسمت مربوطه نرم افزار مورد نظر خود را انتخاب و اقدام به خرید کنند.

2- واریز مبلغ 40000 ریال (بابت خرید نرم افزار 35000 ریال و هزینه پست آن 5000 ریال) به حساب شماره 297 خزانه داری قابل پرداخت از طریق کلیه شعب بانک ملی و ارسال فیش آن به یکی از طرق زیر:

الف) از طریق فاکس شماره 88922245 که در این صورت لازم است عنوان لوح مورد درخواست و آدرس شماره تلفن دقیق متقاضی در فیش ارسالی درج شود.

ب) مراجعه به سایت http://motaleat.sanjesh.org و تکمیل فرم تقاضا و ارسال فایل اسکن فیش واریزی

دکتر پرند افزود: در صورتی که مراکز پیش دانشگاهی، دبیرستان ها، موسسات، آموزشگاه ها و سازمان های ذیربط درخواست تهیه نرم افزارها را به صورت یک جا برای دانش آموزان و داوطلبان خود داشته باشند، می توانند با ارائه درخواست خود به سازمان و تهیه کلی این نرم افزارها از تخفیف قابل توجهی در این رابطه برخوردار شوند. ضمنا در این صورت هزینه ارسال مجموعه های درخواستی به عهده سازمان خواهد بود.

سرپرست مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی در خصوص نصب و راه اندازی نرم افزار گنجینه سئوالات آزمون سراسری اظهار داشت: داوطلبان پس از نصب نرم افزار خریداری شده، لازم است مطابق کارت راهنما که در داخل بسته نرم افزار قرار دارد، شماره سریال 8 رقمی را در کادر مربوطه وارد و دکمه تولید کد را بزنند. سپس در صورت دسترسی داشتن به اینترنت با مراجعه به سایت مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس http://motaleat.sanjesh.org در قسمت دریافت کد فعال سازی کد تولید شده را وارد کرده و نسبت به دریافت کد فعال سازی اقدام کنند.

وی اضافه کرد : داوطلبانی که دسترسی به اینترنت ندارند می توانند به یکی از دو روش زیر اقدام کنند:

الف) کد تولید شده توسط دستگاه رایانه خود را از طریق پیامک به شماره 09359791041 ارسال کنند که کد فعال سازی از طریق پیام کوتاه برای آنان ارسال خواهد شد.

ب) کد تولید شده توسط دستگاه یارانه خود از طریق تماس با شماره تلفن های 58-88923955-021 اعلام و کد فعال سازی دریافت کنند.

دکتر پرند افزود: متقاضیان و علاقه مندان، تهیه نرم افزارهای مورد اشاره می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 58-88923955-021 تماس حاصل کنند.