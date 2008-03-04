دکتر محمد صدر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، گفت : جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی اگر چه سالیان متمادی است که ادامه دارد اما درشرایط فعلی حجم این کشتارها و نسل کشیها بیشتر شده است، به طوری که طی چند روز گذشته بیش از 100 نفر از مردم فلسطین به شهادت رسیده اند و عده زیادی بی خانمان شدند.

وی افزود : اسرائیل در یورش خود به غزه نه تنها از طریق هوایی بلکه از طریق زمینی و با استفاده از توپها و تانکها به شهری که هیچ سپر دفاعی برای دفاع از خود ندارد حمله کرد.

این کارشناس مسائل بین المللی با تأکید بر اینکه مشکلی اصلی درمسئله فلسطین حمایتی است که دولت آمریکا از اسرائیل می کند، گفت : این حمایت باعث شده است که اقدامات بین المللی برای حل مسئله فلسطین به نتیجه ای نرسد.

صدر ادامه داد : متأسفانه هر قطعنامه ای که قرار است علیه رژیم صهیونیستی در سازمان ملل به تصویب برسد با وتوی آمریکا مواجه می شود و عملاً راه به جایی نمی برد.

حداقل انتظاری که از کشورهای اسلامی می رود این است که تظاهراتی در کشورهای خود به منظور محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از حقوق مردم فلسطین برپا کنند

معاون آفریقا و عربی وزارت امور خارجه در دولت خاتمی با اشاره به نقش سازمان ملل متحد در حل مسئله فلسطین، گفت : سازمان ملل به عنوان حامی حقوق ملتها باید هر چه سریعتر با صدور قطعنامه ای از ادامه کشتارها درغزه و سرزمینهای اشغالی جلوگیری کند و حتی مجازات هایی برای رژیم صهیونیستی تعیین کند که در صورت ادامه نسل کشیها این مجازات اعمال شود.

وی تصریح کرد: آمریکا درطول 50 سال اخیر ازجمله حامیان سرسخت اسرائیل بوده و سازمان ملل نیز نتوانسته اقدام موثری درحل مسئله فلسطین انجام دهد، بنابراین رژیم صهیونیستی هم چون می داند که به خاطر کشتارهای خود با مجازاتی مواجه نمی شود به نسل کشیهای خود در سرزمینهای اشغالی ادامه می دهد.

این کارشناس مسائل بین المللی درباره سکوت کشورهای اسلامی در قبال کشتارهای رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی، گفت : کشورهای اسلامی عکس العمل هایی را نشان داده اند اما باید توجه داشته باشیم که این کشورها در موقعیتی نیستند که بتوانند به اسرائیل فشار آورند.

صدر ادامه داد : حداقل انتظاری که از کشورهای اسلامی می رود این است که تظاهراتی در کشورهای خود به منظور محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از حقوق مردم فلسطین برپا کنند.

وی با تأکید بر اینکه همه ملتها دلشان از کشتارهای اسرائیلی ها در سرزمینهای اشغالی خون است، گفت : مشکل اصلی در قبال مسئله فلسطین این است که دولتهای عربی به خاطر تعهداتی که به آمریکا دارند چندان که باید نمی توانند نسبت به این کشتارها حساسیت نشان دهند و واقعاً این جای سئوال است که چرا یک مسلمان نسبت به این نسل کشیها حساسیت به خرج نمی دهد.

صدر درپایان تاکید نمود: آمریکا باید بداند که نزد ملتهای اسلامی و عربی منفور است، به طوری که در تمامی نظرسنجیهای انجام شده بیش از 80 درصد مخاطبان اعلام کردند که آمریکا دشمن اصلیشان است. رئیس جمهور آمریکا نیز باید بداند که حمایت وی و دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی باعث نفرت ملتهای منطقه از او و دولت وی شده است.