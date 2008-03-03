وزیر فرهنگ فرانسه از تحریم نمایشگاه کتاب پاریس ابراز تاسف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آلبانل در مصاحبه ای گفت: گردآمدن تمام فرهنگ ها دور هم و ارایه تولیداتشان می تواند به گفتگوی بیشتر فرهنگ ها و ترویج صلح کمک کند.

وی در ادامه افزود: تنها به خاطر آثار آموس اوز و دیوید گراسمن بنیانگذاران جنبش صلح بود که ما نویسندگان اسرائیل را به نمایشگاه پاریس دعوت کردیم، اما از تحریم این نمایشگاه از سوی اعراب واقعا متاسف و متاثر شدم.

وزیر فرهنگ فرانسه اضافه کرد: ما ارتباط خوبی با سازمانهای فرهنگی اعراب داشته و هنوز هم داریم. آخرین بار در پاییز 2007 بود که در مرکز ملی کتاب از لبنانی ها و ادبیات آنها استقبال بی نظیری کردیم و فرانسه می خواهد بدون هیچ محدودیت و هیچ استثنایی به این روند به خصوص در عرصه ادبیات ادامه دهد و سنت عربی و فرانسه همچنان به تبادل فرهنگ پایدار باشند.

نمایشگاه بین المللی کتاب پاریس که قرار است از 13 مارس (23 اسفند) آغاز شود، از اسرائیل به عنوان مهمان افتخاری دعوت به عمل آورده است که در واکنش به این اقدام، سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان کنفرانس اسلامی (آیسسکو) و نیز کشورهای لبنان و ایران آن را تحریم کرده اند.

