سراب سازمانهای بین المللی باید برای ملت ها آشکار شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بغداد، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروز در جمع علمای شیعه و سنی و ادیان مختلف دینی، اساتید، روسای دانشگاه ها و فرهیختگان عراقی اظهار داشت: مناسبات حاکم بر جهان امروز مناسبات مبتنی بر عدالت نیست و بزرگترین سازمان های بین المللی تحت فشار و نفوذ قدرتهای بزرگ قرار دارند و اصولا این سازمان ها با هدف تامین منافع قدرتهای بزرگ تاسیس شده اند.

وی از شورای امنیت به عنوان یکی از این سازمان های بین المللی تحت نفوذ قدرت های بزرگ یاد کرد و با اشاره به تاریخچه تاسیس این شورا، افزود: ساختار شورای امنیت به گونه ای است که بدون موافقت اجماعی قدرتهای بزرگ نمی تواند تصمیم بگیرد و اعضای دائم آن از امتیاز ویژه و مصونیت کامل برخوردارند.

دکتر احمدی نژاد ادامه داد: به دلیل ساختار نامناسب شورای امنیت هیچ دولت وملتی نمی تواند از قدرتهای متجاوز و زورگو به شورای امنیت شکایت کند و آنها اجازه نخواهند داد طرح دعوی علیه خودشان در شورای امنیت اتفاق بیفتد و یا رایی علیه خودشان صادر گردد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: به همین دلیل برخی قدرتها مطلق العنان هستند، هر ظلمی که بخواهند به کشورها و ملت ها روا می دارند و به هیچ مرجع بین المللی هم پاسخگو نیستند و از سوی دیگر هر دولت و ملتی که بخواهند در برابر زیاده خواهی های آنها بایستد از ابزار شورای امنیت علیه او استفاده می کنند.

وی افزود: در تصمیمات شورای امنیت خبری از عدالت، معنویت و حفظ کرامت ملت ها وجود ندارد و نمونه آن را چند سال است که در فلسطین اشغالی می بینیم.

احمدی نژاد ادامه داد: در فلسطین هولوکاست واقعی در جریان است اما سازمان های بین المللی که اسیر دست زورمندان هستند قادر به هیچ اقدامی نیستند. وی بر این نکته تاکید کرد که مناسبات حاکم بر جهان امروز که مبتنی بر بی عدالتی است به پایان راه رسیده و با این مناسبات امکان برقراری امنیت و صلح پایدار وجود ندارد. ما باید به فکر چاره باشیم و همه ملت ها باید به فکر چاره باشند تا مناسبات موجود پایان یابد.

وی خطاب به حاضران افزود: بشارت می دهم که امروز در بین همه ملت ها یک نارضایتی از وضع موجود و سازکارهای موجود در جهان مشاهده می شود وملت ها از روابط حاکم بر جهان امروز ناراضی و ناامید شده اند.به گفته احمدی نژاد ملت ها تشنه عدالت هستند و فطرت الهی آنها را به حق گویی و حق طلبی وا می دارد.

رئیس جمهور گفت: ملت ها از اینکه کرامتشان حفظ نمی شود و تحقیر می گردند ناراضی اند و امروز مسئولیت بزرگ ما دعوت به معنویت، عدالت و حفظ کرامت انسانی است.وی تاکید کرد: امروز ماموریت بزرگ ما دل شستن از مناسبات جهان است و باید سراب سازمان های بین المللی برای ملت ها تشریح شود و ملت ها فقط به توانمندی های خود متکی شوند و در کنار هم عدالت خواهی را در جهان تقویت کنند.

احمدی نژاد در ادامه ملت های ایران و عراق را منادی عدالت، اخلاق کریمه، محبت و حفظ کرامت انسانی توصیف کرد و نقش سرزمین عراق را در شکل گیری تمدن بشری و صیانت از حریم خداپرستی و عدالت ممتاز عنوان کرد.

رئیس جمهور ارتباط علما، دانشگاهیان و فرهنگیان ایران و عراق را ظرفیت بزرگی برای ایجاد تمدنی جدید در منطقه خواستار شد.وی همچنین از دانشمندان، علما، دانشگاهیان، نخبگان و هنرمندان برای سفر به ایران دعوت کرد و آنها را به هم اندیشی و همکاری فرا خواند.

احمدی نژاد خطاب به حاضران گفت: اگر بنا باشد در مناسبات ظالمانه امروز حاکم بر جهان تغییر اساسی رخ دهد باید ملت ایران و عراق پیشگام باشند.

رئیس جمهور ادامه داد: من همه مناطق دنیا را از نزدیک دیده ام و با گروه ها و اقشار گوناگون گفتگوکرده ام، من به شما بشارت می دهم که زمینه های یک تحول بزرگ درجهان درحال فراهم شدن است وحرف همه ملتها بازگشت به پاکی، عدالت و خداپرستی است. وی خاطر نشان کرد: آینده درخشان از آن ملت های ماست و مشکلات کنونی از بین خواهد رفت و ملت ها و فرهنگ خداپرستی باقی خواهد ماند.

رئیس جمهور در پایان به پرسش های تنی چند از حاضران پاسخ گفت.

بنا بر این گزارش یکی از حاضران قبل از طرح پرسش خود خطاب به دکتر احمدی نژاد گفت: بسیاری از گروههای عراقی مایل بودند در خیابان های بغداد به استقبال شما بیایند اما به دلیل مسائل امنیتی و تامین جان شما این کار انجام نشد، ما از طرف این گروه ها ارادت و علاقه خود را به شما اعلام می کنیم.