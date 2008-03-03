شادی مردم اردبیل از انتخاب علی ‌دایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی اردبیل، بدنبال انتشار این خبر جمعی از جوانان و نوجوانان علاقمند به فوتبال و علی دایی در شهر اردبیل به ابراز شادی پرداخته و رضایت خود را از این تصمیم فدراسیون فوتبال اعلام کردند.

علاوه بر شادی مردم، عده‌ای نیز با ارسال پیامک‌های تبریک این انتخاب را به مردم اردبیل تبریک گفته و برای سلطان فوتبال آسیا آرزوی موفقیت کردند.

در این پیامک علی دایی بعنوان پر افتخارترین بازیکن فوتبال کشور، آسیا و حتی جهان فرزند اردبیل و سبلان نامیده شده است. نظیر این مراسم در شهرهای استان نیز برگزار شد.