مقایسه تطبیقی ویستا و ایکس پی به روز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم عامل جدید ویستا بیش از یکسال قبل وارد بازار شد. در آن زمان مایکروسافت از شرکت " Principled Technologies" خواست که یک سری معیارها را برای تطبیق عملکرد اجرایی ویندوز "ایکس پی سرویس پک 2" و ویندوز ویستا ارائه کند.

در پی موفقیت این گزارش، اکنون این شرکت اطلاعات خود را در خصوص تطبیق و مقایسه عملکرد اجرایی ویندوز ایکس پی سرویس پک 2 با "ویندوز ویستا سرویس پک 1" نیز منتشر کرده است.

آزمایشاتی که Principled Technologies در خصوص استفاده حرفه ای و شرکتی از ویستا انجام داده است، نشان می دهند، در کل "ویستا سرویس پک 1" و "ایکس پی سرویس پک 2 "در بیشتر بخشهای آزمایش، سرعت قابل انطباق و سازگاری باهم دارند و تنها تفاوت سرعت اجرایی میان این دو سیستم عامل تقریبا کمتر از نیم ثانیه است.

این در حالی است که ویستا سرویس پک پس از راه اندازی به طور محسوسی واکنش پذیر تر از ایکس پی سرویس پک 2 است به طوری اختلاف زمان واکنش آنها چهار ثانیه است.

براساس گزارش وب نیوز، همچنین در مقایسه استفاده خانگی ویستا سرویس پک 1 و سیستم عامل ویستا RTM این شرکت نشان داد که این دو نسخه مختلف از ویستا از نظر اجرا و زمان واکنش تقریبا سازگار هستند و اختلاف آنها تنها نیم ثانیه است.