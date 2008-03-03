ترکش حواشی به بدن فوتسال نشست / نمی گذارم سه تیم به دسته اول سقوط کنند

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: فصل جاری مسابقات فوتسال لیگ برتر یک تفاوت عمده با سال های گذشته داشت؛ تیم ها قوی تر و جدی تر از قبل پای به میدان رقابت با دیگر تیم ها نهاده بودند و به همین خاطر از هر نظر خود را تقویت کرده بودند.

وی ادامه داد: برخلاف فصول گذشته بازیکنان خوب تنها در یک یا دو تیم متمرکز نشده بودند. بهترین های فوتسال کشور در تمام تیم ها پخش شده بودند و رقابتی تنگاتنگ بین تیم های ایجاد شده بود. تمامی این مسائل دست به دست هم داده بود تا کیفیت مسابقات بالا برود و جنگ قهرمانی و ماندن در لیگ برتر تا هفته های پایانی بین تیم های بالا و پایین جدول رده بندی وجود داشته باشد.

رئیس کمیته فوتسال تاکید کرد: به جرات می توان ادعا کرد غالب تیم های حاضر در مسابقات لیگ برتر این توانایی و قابلیت را دارند که در میادین بین المللی حضور یابند و آبرومندانه از اعتبار فوتسال ایران دفاع کنند.

وی با ابراز رضایت از سطح کیفی مسابقات فوتبال لیگ برتر، تنها نقطه ضعف این رقابت ها را مسائل انضباطی برشمرد و گفت: آنچه فصل جاری مسابقات لیگ برتر را تا اندازه ای دچار معضلات جانبی کرد، موارد انضباطی بود که گهگاه از حد خود خارج شد و کنترل آن از عهده ما نیز خارج بود.

ترابیان در ادامه تعلیق فعالیت های یکی از تیم های لیگ برتری فوتسال را عاملی برای ایجاد وقفه در بازی های لیگ عنوان کرد و گفت: تعلیق فعالیت های این باشگاه دو ضرر عمده داشت. نخست اینکه مسابقات لیگ برتر با وقفه مواجه شد و زمان پایان مسابقات تغییر کرد. علاوه بر این فردی خاص که در بحث تعلیق ذینفع بود تریبونی آزاد یافت تا حرف های نخ نمای خود را بارها تکرار کند. متاسفانه در این بین رسانه ها به خصوص صدا و سیما گوش شنوایی شدند برای شنیدن این حرفهای تکراری.

وی ادامه داد: اینها حواشی بود که پیرامون لیگ فوتسال ایران شکل گرفت. گرچه ما مقصر ایجاد این حواشی نبودیم اما ترکش های آن بر بدنه فوتسال کشور نشست.

رئیس کمیته فوتسال ضمن تاکید بر اینکه از تیم های حاضر در لیگ برتر تنها دو تیم به لیگ دسته اول سقوط خواهند کرد، افزود: تمام تلاش خود را به کار می بندیم که فقط دو تیم از جمع 14 تیم لیگ برتر به دسته اول سقوط کنند. این درست نیست که علاوه بر تیم شن سا دو تیم دیگر به خصوص تیمی چون صدرا شیراز که از تیم های خوب لیگ برتر است به لیگ دسته اول سقوط کنند.

وی افزود: این از اختیارات کمیته فوتسال است که برای سقوط تیم های لیگ دسته اول تصمیم گیری کند. هر تصمیمی که تاثیر انضباطی ندارد که کمیته های دیگر پیرامون آن تصمیم گیری کنند. من به عنوان رئیس کمیته فوتسال تاکید دارم که در این زمینه حتما باید کمیته فنی ما تصمیم گیری کند.

ترابیان داوری مسابقات فوتسال را یکی از دغدغه های مدیران، مربیان و بازیکنان تیم های برشمرد و گفت: اگر در چیدمان داوری های بین کمیته داوران و کمیته فوتسال تعامل به وجود آید این مشکلات به حداقل می رسد.

رئیس کمیته فوتسال برطرف کردن مشکلات سخت افزاری و تجهیز سالن های محل برگزاری مسابقات لیگ برتر را یکی از اولویت های این کمیته خواند از برگزاری نشست هم اندیشی با مدیران و مربیان تیم های حاضر در مسابقات لیگ برتر طی روزهای آتی خبر داد.

وی همچنین ضمن تاکید بر افزایش دانش مربیان فوتسال کشور، گفت: از فصل آینده تنها مربیانی اجازه همراهی تیم هایی را در مسابقات لیگ برتر خواهند داشت که دارای مدرک A آسیا باشند. در این خصوص دیگر به هیچ عنوان اغماضی صورت نمی گیرد تا به نوعی در جهت ارتقا سطح فنی مسابقات گام برداریم.

ترابیان با اشاره به درخواست خود از هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای داشتن اختیار تام در امر هدایت کمیته فوتسال، خاطرنشان کرد: خواسته من از مدیران فدراسیون فوتبال چیز زیادی نیست. این یکی از حقوق حقه روسای کمیته های فدراسیون فوتبال است که تنها در سایه استقلال خود می تواند به راه شان ادامه دهند. اگر در هرکاری دیگران خود را دخالت دهند نمی توان به راحتی کارها را پیش برد.