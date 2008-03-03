نمایشگاه شیرینی های سنتی شهرهای ایران در کرج برپا شد

مسئول برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در این دانشگاه دانشجویان از تمامی شهرهای ایران با فرهنگها و آداب و رسوم متفاوت حضور دارند و این نمایشگاه با هدف آشنایی دانشجویان با شیرینیجات شهرهای مختلف در حال برگزاری است.

سجاد شیرمحمدی افرود: در این نمایشگاه شیرینیهای تاره و معروف شهرهای یزد شامل انواع لوز، قطاب، باقلوا و پشمک، اصفهان انواع گز، پولکی و نبات، قم انواع سوهان و تبریز اریس و نقا عرضه می شود.