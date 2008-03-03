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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۱۷

نمایشگاه شیرینی های سنتی شهرهای ایران در کرج برپا شد

کرج - خبرگزاری مهر: نمایشگاه شیرینی های شهرهای ایران در آستانه فرا رسیدن سال نو توسط دانشجوبان دانشگاه تربیت معلم کرج برپا شد.

مسئول برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در این دانشگاه دانشجویان از تمامی شهرهای ایران با فرهنگها و آداب و رسوم متفاوت حضور دارند و این نمایشگاه با هدف آشنایی دانشجویان با شیرینیجات شهرهای مختلف در حال برگزاری است.

سجاد شیرمحمدی افرود: در این نمایشگاه شیرینیهای تاره و معروف شهرهای یزد شامل انواع لوز، قطاب، باقلوا و پشمک، اصفهان انواع گز، پولکی و نبات، قم انواع سوهان و تبریز اریس و نقا عرضه می شود.

شیرمحمدی خاطرنشان کرد: ابن نمایشگاه با همکاری کانون ایرانشناسی این دانشگاه از امروز آغاز به کار کرده و تا 20 اسفند ماه ادامه دارد و کلیه اجناس آن با 20 درصد تخفیف به دانشجویان و اساتید ارائه خواهد شد.

کد مطلب 648969

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