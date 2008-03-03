دکتر حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: جشن فارغ التحصیلی دانشجویان خارجی و سومین جشنواره فرهنگ ملل تیر ماه سال 87 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

قائم مقام معاون دانشجویی وزیر علوم تعداد فارغ التحصیلان خارجی دانشگاههای کشور که در مراسم تیر ماه در دانشگاه صنعتی شریف شرکت می کنند را حدود 400 نفر دانست و افزود: با دانشگاهها مکاتبه شده است تا دانشجویان خارجی را که فارغ التحصیل می شوند را معرفی کنند.

وی برگزاری برنامه هایی مانند جشن فارغ التحصیلی و جشنواره فرهنگ ملل با مشارکت دانشجویان خارجی را عامل ایجاد نشاط در دانشجویان خارجی دانست و گفت: این برنامه ها شادی خاصی در دانشجویان خارجی ایجاد می کند و باعث شده ارتباط خاصی با بدنه جامعه ایرانی داشته باشند و محصولات خود را عرضه کنند.