چندین موافقتنامه همکاری ایران و عراق به امضای طرفین خواهد رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بغداد، این موافقتنامه ها گامی درچارچوب توسعه و گسترش روابط دو کشور است و دربرگیرنده اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حمایت از سرمایه گذاری های مشترک و همکاری های گمرکی است.

در این سفر زیر بناهای پولی و مالی و همکاری های دو کشور از طریق همکاری های بانکی ایجاد می شود. همکاری های بانک توسعه صادرات با بانک های عراقی و تاسیس بانک های مشترک ایرانی و عراقی از جمله موضوعات مهمی است که در این سفر مورد توافق قرار خواهد گرفت.

ایجاد شهرکهای صنعتی مرزی ، همکاری های گمرکی، همکاری های نفتی به ویژه در جنوب بین آبادان و بصره از دیگر توافقات سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق خواهد بود.

خبر تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.