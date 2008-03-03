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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۴۶

تا دقایقی دیگر؛

چندین موافقتنامه همکاری ایران و عراق به امضای طرفین خواهد رسید

چندین موافقتنامه همکاری ایران و عراق به امضای طرفین خواهد رسید

در جریان سفر دکتر احمدی نژاد به عراق تا دقایقی دیگر چندین موافقتنامه همکاری به امضای طرفین خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بغداد، این موافقتنامه ها گامی درچارچوب توسعه و گسترش روابط دو کشور است و دربرگیرنده اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حمایت از سرمایه گذاری های مشترک و همکاری های گمرکی است.

در این سفر زیر بناهای پولی و مالی و همکاری های دو کشور از طریق همکاری های بانکی ایجاد می شود. همکاری های بانک توسعه صادرات با بانک های عراقی و تاسیس بانک های مشترک ایرانی و عراقی از جمله موضوعات مهمی است که در این سفر مورد توافق قرار خواهد گرفت.

ایجاد شهرکهای صنعتی مرزی ، همکاری های گمرکی، همکاری های نفتی به ویژه در جنوب بین آبادان و بصره از دیگر توافقات سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق خواهد بود.

خبر تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

کد مطلب 648979

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