تلاش ایران برای دستیابی به تکنولوژی ساخت شتابدهنده های پزشکی

دکتر سید محمود رضا آقا میری استاد هسته ای دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کارکرد غالب شتاب دهنده های پزشکی در درمان سرطانها است و از طریق بمباران به وسیله الکترون و پرتو ایکس نسبت به تومور مورد درمان حمله می شود و سعی می شود تا تومور از بین برود.

وی در ادامه افزود: عمده سرطان هایی که در بخش رادیوتراپی درمان می شوند به وسیله دستگاه شتاب دهنده نیز قابل درمان هستند. در گذشته از کبالت که یک رادیو ایزوتوپ است، استفاده می شد اما با خطراتی نیز همراه بود که شتاب دهنده های پزشکی آن خطرات را ندارند و کارایی بیشتری نیز دارند.

دکتر آقامیری اضافه کرد: در حال حاضر تعدادی از بیمارستانهای کشور مجهز به شتاب دهنده هستند اما این شتاب دهنده ها از خارج وارد شده اند و تلاش شده است تا به نقطه ای برسیم که نیازی به وارد کردن شتاب دهنده وجود نداشته باشد.

این استاد دانشگاه به مهر گفت: در سال گذشته فشارهایی بر کشور از نظر عدم ورود رادیو ایزوتوپ های مورد نیاز در پزشکی تحمیل شد که همین باعث تعطیلی مراکز تشخیص به وسیله اشعه گاما شد اما با تلاشهایی که توسط متخصصان داخلی سازمان انرژی اتمی صورت گرفت، امروز در این زمینه خودکفا هستیم.

دکتر آقامیری خاطرنشان کرد: فشارهایی که می توانست برای کشور ایجاد مشکل کند، باعث شد تا با تلاش متخصصان در مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و دانشگاهها موفقیت های بزرگی به دست آید.