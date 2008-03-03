تور سبز مدارس در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج طی فراخوانی از مدارس نواحی چهارگانه آموزش و پرورش خواسته است به منظور شرکت دانش آموزان مدارس خود در تورهای سبز ویژه مدارس با این سازمان هماهنگ شوند.

هدف اصلی از برگزاری این تورها بازدید از محلهای تولید، تکثیر و پرورش گیاهان آپارتمانی و انواع درختچه ها و آشنایی دانش آموزان با اهمیت حفظ فضای سبز عمومی و خصوصی است.

این تورها در هفته درختکاری از ساعت هشت تا 12 هر روز برای دانش آموزان مقطع دبستان و راهنمایی برگزار می شود و علاوه بر ارائه آموزشهای تئوری و عملی روشهای حفظ و نگهداری و تولید درختچه های زینتی، گلهای فصلی و .. به آنان، برنامه های شاد و مفرحی نیز به مناسبت هفته درختکاری برای آنان اجرا می شود.

مدیران مدارس جهت رزرو زمان بازدید می توانند با شماره تلفن 2201976 تماس گیرند.