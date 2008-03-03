انتخابات در ایران عامل برقراری عدالت است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمدعلی فتح الهی، پیش از ظهر امروز در جلسه توجیهی نمایندگان فرماندار شیراز در شعب اخذ رای و بازرسان انتخابات، با بیان اینکه عدالت یعنی قرار دادن و وضع کردن، اظهار داشت: برای تحقق عدالت در مرحله اول به وضع کردن یک امر نیاز داریم و در مرحله دوم می توان بررسی کرد که آیا موضوع وضع شده در جایگاه شایسته خود بوده یا خیر.

وی خاطرنشان کرد: در امر انتخابات نیز در واقع امری صورت گرفته و یا وضع می شود که در این خصوص می توان گفت عدالت در انتخابات محقق می شود.

فتح الهی تصریح کرد: در جریان انتخابات نقش مردم بارز و اساسی است زیرا آنها با حضور در جریان انتخابات به ایجاد فضای جدید در جامعه کمک می کنند.

وی ضمن تشریح تعاریف گوناگون از"ملت" طی دوره های پیش تاکنون گفت: از نظر ما ملت همان دین و مقررات دینی حاکم است و مردمی که در جریانهای مختلف وارد عرصه های جامعه می شوند در واقع دین را وارد صحنه می کنند.

معاون امور سیاسی نهاد ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات های گذشته کشور بیان داشت: از پیروزی انقلاب تاکنون انتخاباتهای متعددی را پشت سر گذاشتیم و هر یک از آنها نیز کشور را در ابعاد مختلف یک قدم به جلو سوق دادند.

فتح الهی خاطرنشان کرد: در قوه مجریه نیز انتخابات هایی داشتیم و در این بخش نیز شاهد قدمهای رو به جلو و مثبت کشور هستیم که نمونه آن را می توان در شهامت دولت در بخش اصلاح نظام بودجه ریزی نظاره کرد.

وی با بیان اینکه در کشور به جز قوه مجریه بخشهای قابل توجه دیگری مانند حوزه قانون گذاری نیز وجود دارد، یادآور شد: در مدت گذشته مجالس ما نیز مراحل تکامل و رشد را پشت سر گذاشته اند و مجلس هشتم نیز باید این روند را ادامه دهد.

معاون امور سیاسی نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: در جریان اصلاح بودجه شایسته بود که مجلس در این راه پیشقدم شود اما در آینده نیز می تواند با ایده پردازی های مناسب به دولت یاری رساند.

فتح الهی، اتحاد و همدلی همه دستگاه ها و استانها در اداره کشور را یکی از اصول مورد توجه دولت برشمرد و افزود: در این راه مجلس باید ضمن پرهیز از توجه به مسائل جزیی به امور کلان نگریسته و در این رهگذر از ارائه طرح ها و ایده های نو و مناسب بهره مند شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاورد رای مردم در جریان انتخابات دولت بیان داشت: در شرایطی که رئیس جمهور آمریکا بدون اطلاع قبلی و هماهنگی وارد عراق می شود، احمدی نژاد با اعلام رسمی وارد این کشور شده و مورد استقبال قرار گرفت و این رفتار مدیریت عالی ایران، نشان از آگاهی مردم در انتخاب دولت نهم دارد.