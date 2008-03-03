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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۴۵

ورزشگاه نقش جهان تا 18 ماه آینده به بهره برداری می رسد

ورزشگاه نقش جهان تا 18 ماه آینده به بهره برداری می رسد

استاندار اصفهان بر اتمام طرحهای در دست اقدام مجموعه بزرگ اصفهان از جمله ورزشگاه فوتبال این مجموعه ورزشی موسوم به نقش جهان در زمان مقرر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان، مرتضی بختیاری در بازدید از پروژه ورزشگاه بزرگ اصفهان اظهار داشت: برای اتمام این طرح در زمان مورد نظر، لازم است اعتبار و مصالح مورد نیاز تامین شود.

استاندار اصفهان افزود: باتوجه به این‌که مالکین زمین‌هایی که ورزشگاه در آن احداث شده است، مدت طولانی با مسئولان همکاری کرده‌اند، ضروری است مشکل آنان برطرف شود.

بختیاری رعایت دقیق اصول فنی را درعملیات ساختمانی این طرح مورد تاکید قرارداد و خاطرنشان کرد: استان اصفهان از لحاظ فنی از توانایی بالایی برخوردار است.

در این بازدید که عزیزالله شمس معاون امورعمرانی استانداری و مدیران کل دفتر فنی استانداری و مدیرکل تربیت بدنی استان نیز حضور داشتند، مجری طرح یادشده اعلام کرد: با هماهنگی به عمل آمده با پیمانکار، این پروژه ظرف ۱۸ ماه به پایان خواهد رسید.

طی هفته گذشته شبکه استانی اصفهان خبرهای ضد و نقیضی درباره این مجموعه پخش کرده بود.

کد مطلب 648984

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