جامعه ورزش جنایات صهیونیست ها در نوار غزه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه جامعه ورزش در محکومیت رژیم ددمنش صهیونیستی آمده است : اسرائیل غاصب در حالی با سکوت مجامع بین المللی دست به کشتار کودکان معصوم و زنان و مردان بی دفاع فلسطین در نوار غزه می زند که این جنایات نه تنها آنان را نزد وجدان های بیدار و آگاه رسوا می سازد ، بلکه عزم جوانان غیور فلسطینی در جنبش مقاومت اسلامی را در دفاع از آب و خاک اجدادی و عقب راندن ارتش تا بن دندان مسلح رژیم صهیونیستی دو چندان می سازد تا مقاومت فلسطین مستحکم و با صلابت در مقابل تجاوز ها و وحشی گریهای اسرائیل غاصب ایستادگی نموده و بر طبل رسوایی و زبونی آنان بکوبد.

در این بیانیه همچنین آماده است : جامعه ورزش وظیفه خویش می داند ضمن محکومیت جنایات صهیونیست ها، اعلام نماید که همواره از آرمان های ملت مظلوم فلسطین دفاع کرده و اعتقاد راسخ دارد که در سایه مقاومت دلیرانه فرزندان شجاع جنبش مقاومت اسلامی فلسطین ، دیگر بار صهیونیستها مجبور خواهند شد مفتضحانه از سرزمین های اسلامی دست به عقب نشینی بزنند.