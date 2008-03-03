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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۴۶

جامعه ورزش جنایات صهیونیست ها در نوار غزه را محکوم کرد

جامعه ورزش ایران در بیانیه ای جنایات رژیم غاصب اسرائیل را در کشتار مردم بیگناه غزه فلسطین محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه جامعه ورزش در محکومیت رژیم ددمنش صهیونیستی آمده است : اسرائیل غاصب در حالی با سکوت مجامع بین المللی دست به کشتار کودکان معصوم و زنان و مردان بی دفاع فلسطین در نوار غزه می زند که این جنایات نه تنها آنان را نزد وجدان های بیدار و آگاه رسوا می سازد ، بلکه عزم جوانان غیور فلسطینی در جنبش مقاومت اسلامی را در دفاع از آب و خاک اجدادی و عقب راندن ارتش تا بن دندان مسلح رژیم صهیونیستی دو چندان می سازد تا مقاومت فلسطین مستحکم و با صلابت در مقابل تجاوز ها و وحشی گریهای اسرائیل غاصب ایستادگی نموده و بر طبل رسوایی و زبونی آنان بکوبد.

در این بیانیه همچنین آماده است : جامعه ورزش وظیفه خویش می داند ضمن محکومیت جنایات صهیونیست ها، اعلام نماید که همواره از آرمان های ملت مظلوم فلسطین دفاع کرده و اعتقاد راسخ دارد که در سایه مقاومت دلیرانه فرزندان شجاع جنبش مقاومت اسلامی فلسطین ، دیگر بار صهیونیستها مجبور خواهند شد مفتضحانه از سرزمین های اسلامی دست به عقب نشینی بزنند.

کد مطلب 648985

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