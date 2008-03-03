لیست 30 نفره اعتماد ملی فردا اعلام می شود

مسعود سلطانی فر، رئیس ستاد اجرایی انتخابات حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین اعلام کرد : لیستهای انتخاباتی این حزب در شهرستانها نیز همزمان نهایی و اعلام خواهد شد.

وی اظهارداشت : برای اعلام نهایی لیستهای انتخاباتی خود در کشور منتظر دریافت نظر شورای نگهبان درباره بررسیهای نهایی صلاحیتها هستیم .

وی افزود : لیستهای انتخاباتی حزب اعتماد ملی در استانهای کشور حدود 90 درصد تکمیل شده و در تهران هم نام 22 نفر از لیست 30 نفره اعلام شده است که درباره مابقی آن پس از اعلام نظر شورای نگهبان درباره بررسیهای نهایی صلاحیت نامزدها تصمیم گیری خواهد شد.

این عضو ارشد حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه حتی در صورت عدم تائید صلاحیت نامزدهای مورد نظر این حزب لیست اعتماد ملی در تهران 30 نفره خواهد بود، تصریح کرد : در حال حاضر برای 8 نفر باقی مانده لیست خود در تهران 28 نامزد تایید صلاحیت شده داریم اما اولویت با اعضای شورای مرکزی است.

وی درباره چگونگی فعالیتهای تبلیغاتی اعتماد ملی در انتخابات 24 اسفند گفت : مقدمات لازم برای انجام تبلیغات فراهم شده اما چون صلاحیت نامزدهای ما عمدتا دیرتر از سایرین مورد تائید قرار گرفت، از برخی گروهها در این راه عقب هستیم.

سلطانی فر ضمن رد برخی شایعات درباره حذف سران ستاد ائتلاف اصلاح طلبان از لیست اعتماد ملی در تقابل با کار مشابه این ستاد گفت : این موضوع از سوی حزب اعتماد ملی به طور کلی هیچ پایه و اساسی ندارد.



این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه ستادهای این حزب در سراسر کشور آماده حضور هرچه بهتر در انتخابات 24 اسفند هستند، خاطرنشان کرد: سازمان رای حزب در همین راستا همچنان فعال است و نیروهای آموزش دیده ما به عنوان نمایندگان نامزدها آماده حضور در پای صندوقهای رای هستند.