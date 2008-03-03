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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۱۳

برتری پژوهشگاه صنعت نفت در فناوری نانو

برتری پژوهشگاه صنعت نفت در فناوری نانو

رئیس مرکز تحقیقات نانو پژوهشگاه صنعت نفت گفت: پژوهشگاه صنعت نفت در سال 85 در میان شبکه آزمایشگاههای نانو در سطح کشور رتبه اول را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری امروز در نشست خبری پژوهشگاه صنعت نفت با بیان این مطلب اعلام کرد: ایران توانسته از رتبه 55 در زمینه تولید مقالات ISI به رتبه 25 صعود کند و در آسیا نیز موفق شده است رتبه 6 را کسب کند.

وی به معیارهای ارزیابی مراکز پژوهشی در دومین جشنواره انتخاب برترین فناوری نانو اشاره کرد و افزود: تحقیقات صورت گرفته که به صورت مقاله، پایان نامه، ثبت پتنت بین المللی، جوایز معتبر، طرحهای منجر به ایجاد شرکت های زایشی، فروش تکنولوژی و تولید محصول و صادرات درآید در این جشنواره حائز کسب رتبه شدند که این پژوهشگاه توانست در سه زمینه مرکز فعال، آزمایشگاه برتر و مدیر برتر جوایزی کسب کند.

ستاری پایلوت HRH و پایلوت CNT و GTL را به عنوان فعالیت های تحقیقاتی این پژوهشگاه در عرصه نانو نام برد و اظهار داشت: در سال 85 در میان شبکه آزمایشگاه های نانو در سطح کشور توانستیم با کسب 79.84 امتیاز رتبه اول را کسب کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات نانو پژوهشگاه صنعت نفت خاطرنشان کرد: برای توسعه نانو فعالیت هایی در عرصه آموزشی نیز صورت گرفته است به طوری که در حال حاضر سه دانشگاه در دوره دکتری اقدام به تربیت متخصصان کرده و قرار است تا سه سال آینده این تعداد به 8 دانشگاه برسد. در مقطع فوق لیسانس نیز 15 دانشگاه در عرصه نانو فعال هستند.

ستاری گفت: برای جذب فناوری های نوین در آزمایشگاه های نانو سرمایه گذاری مناسبی از سوی صنعت نفت شده است و قرار است دو تا سه دستگاه خریداری و در جهت تجهیز آزمایشگاهها اقدام کنیم.

وی ادامه داد: تجهیز آزمایشگاههای نانو مستلزم عقد قراردادهای همکاری است تا بتوان سود لازم را به پژوهشگاه بازگرداند.

کد مطلب 648987

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