برتری پژوهشگاه صنعت نفت در فناوری نانو

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری امروز در نشست خبری پژوهشگاه صنعت نفت با بیان این مطلب اعلام کرد: ایران توانسته از رتبه 55 در زمینه تولید مقالات ISI به رتبه 25 صعود کند و در آسیا نیز موفق شده است رتبه 6 را کسب کند.

وی به معیارهای ارزیابی مراکز پژوهشی در دومین جشنواره انتخاب برترین فناوری نانو اشاره کرد و افزود: تحقیقات صورت گرفته که به صورت مقاله، پایان نامه، ثبت پتنت بین المللی، جوایز معتبر، طرحهای منجر به ایجاد شرکت های زایشی، فروش تکنولوژی و تولید محصول و صادرات درآید در این جشنواره حائز کسب رتبه شدند که این پژوهشگاه توانست در سه زمینه مرکز فعال، آزمایشگاه برتر و مدیر برتر جوایزی کسب کند.

ستاری پایلوت HRH و پایلوت CNT و GTL را به عنوان فعالیت های تحقیقاتی این پژوهشگاه در عرصه نانو نام برد و اظهار داشت: در سال 85 در میان شبکه آزمایشگاه های نانو در سطح کشور توانستیم با کسب 79.84 امتیاز رتبه اول را کسب کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات نانو پژوهشگاه صنعت نفت خاطرنشان کرد: برای توسعه نانو فعالیت هایی در عرصه آموزشی نیز صورت گرفته است به طوری که در حال حاضر سه دانشگاه در دوره دکتری اقدام به تربیت متخصصان کرده و قرار است تا سه سال آینده این تعداد به 8 دانشگاه برسد. در مقطع فوق لیسانس نیز 15 دانشگاه در عرصه نانو فعال هستند.

ستاری گفت: برای جذب فناوری های نوین در آزمایشگاه های نانو سرمایه گذاری مناسبی از سوی صنعت نفت شده است و قرار است دو تا سه دستگاه خریداری و در جهت تجهیز آزمایشگاهها اقدام کنیم.

وی ادامه داد: تجهیز آزمایشگاههای نانو مستلزم عقد قراردادهای همکاری است تا بتوان سود لازم را به پژوهشگاه بازگرداند.