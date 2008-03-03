به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی عراق امروز از انفجار خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی یکی از ساختمانهای وزارت امورکار و شهرداریها در منطقه باب المعظم در مرکز بغداد خبر دادند.

این انفجار دست کم 15 کشته از جمله یک سرباز عراقی و 46 زخمی بر جا گذاشت.

به گفته این منابع، بر اثر این انفجار، خسارتهایی به ساختمان وابسته به وزارت امور کار و شهرداریها وارد شد. شماری از کارمندان این وزارتخانه در میان قربانیان قرار دارند.

لازم به ذکر است علاوه بر این انفجار صبح امروز، انفجار دیگری نیز در شرق بغداد رخ داد که دو کشته و 14 زخمی به جاگذاشت.

این انفجارها در حالی رخ می دهد که احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در حال حاضر دومین روز سفر خود به عراق را پشت سر می گذارد.

خبر دیگر اینکه پلیس عراق امروز از کشته شدن بازپرس وزارت کشور در استان ذی قار خبر داد.این بازپرس امروز به همراه سه نفر از همراهانش بر اثر تیراندازی افراد ناشناس به خودروی آنها در بصره کشته شدند.