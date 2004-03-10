ترانزيت كالا از خاك ايران به 7 ميليون تن رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي گمرك ارزش اين ميزان كالاهاي ترانزيتي 67 هزار و 802 ميليارد و 400 ميليون ريال بوده كه 8/7 درصد در قياس با سال قبل افزايش نشان مي دهد.

اين گزارش حاكيست كل ترانزيت كشور بدون احتساب سوخت به ميزان 3 ميليون و 384 هزار و 200 تن بوده است كه 7/21 درصد رشد يافت.

ترانزيت خارجي و كارنه تير به تفكيك گمركات مبدا در اين مدت بيشترين ميزان كالاهاي عبودي از خاك ايران به لحاظ وزني از مبدا گمرك ساري بوده كه 9/41 درصد از وزن كل ترانزيتي را دارا بود. پس از آن گمرك شهيد رجايي با 20درصد و گمرك سرخس با 8/14 درصد قرار داشت.

از لحاظ ارزشي نيز بيشترين كالاهاي ترانزيتي از مسير كشورشان از مبدا گمركات شهيد رجايي با 2/59 درصد، سرخس با 7/10 درصد و بازرگان با 1/8 درصد بود. ترانزيت خارجي و كارنه تر كالا به تفكيك گمركات مقصد در 11 ماهه امسال در بين گمركات مقصد بيشترين كالاهاي ترانزيتي به لحاظ وزني از مقصد گمركات خارك به خارج از كشور ترانزيت شد كه 37 درصد را دارا بود و پس از آن گمرك شهيد رجايي با 5/18 درصد گمرك دو غارون با 8/10 درصد قرار داشت.

از لحاظ ارزشي نيز بيشترين كالاهاي ترانزيتي از گمركات مقصد دوغارون، شهيد رجايي و آستارا خارج شد كه به ترتيب 35/7 درصد، 8/12 درصد و 5/9 درصد از سهم كل ارزش كالاهاي ترانزيتي را دارا بودند.

ترانزيت خارجي به تفكيك كشورهاي مبدا در اين مدت بيشترين ميزان كالاهاي ترانزيتي به لحاظ وزني از كشور روسيه با 6/27 درصد از سهم وزني و به لحاظ ارزشي از مبدا كشور امارات متحده عربي با 8/37 درصد از ارزش را دارا بودند.

ترانزيت خارجي به تفكيك كشورهاي مقصد در 11 ماهه امسال 9/57 درصد از وزن كل كالاهاي عبوري از خاك ايران به مقصد امارات بوده است كه در بين كشورهاي مقصد بيشترين ميزان را دارا بود پس از آن افغانستان با 7/11 درصد و آذربايجان با 6/6 درصد قرار گرفت. از لحاظ ارزشي نيز بيشترين كالاهاي ترانزيتي به مقصد كشورهاي افغانستان با 3/37 درصد، امارات متحده عربي با 9/16 درصد و آذربايجان با 4/10 درصد بوده است.