نمایشگاه عکس قربانیان بمباران شیمیایی سردشت در کرج برپا شد

مسئول برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: نمایشگاه عکس شهدا و قربانیان حمله شیمیایی عراق با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و مصدومان این جنایت همچنین نشان دادن نمونه ای از جنایتهای صورت گرفته علیه بشریت، توسط دانشجویان کرد این دانشگاه از امروز گشایش یافته و تا 20 اسفند جهت بازدید دانشجویان برپاست.

امیر سالاری افزود: یادآوری بمباران شیمیایی حلبچه و سردشت و بیان وضعیت کنونی قربانیان آن از دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه است.

ابن دانشجو که خود از ساکنان شهر سردشت است، یادآور شد: آمار اعلام شده از مصدومان این جنایت به بیش از هشت هزار نفر می رسد و از ابن تعداد تنها کمتر از هزار نفر تحت حمایت بنیاد ایثارگران و امور جانباران قرار گرفته اند.

سالاری همچنین در خصوص وضعیت درمانی مصدومان شیمیایی خاطرنشان کرد:به دلیل نبود امکانات درمانی کافی در سردشت، مصدومان شیمیایی ناچارند به طور مرتب به شهرهای بزرگ مراجعه کنند ضمن آنکه مبلغ کم مستمری آنان نیز جوابگوی هزینه سنگین داروهای مورد نیاز و سایر مخارج آنها نیست.

شهر سردشت اولین شهر غیرنظامی بود که در 25 اسفند ماه قربانی سلاحهای شیمیایی شد.