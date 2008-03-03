به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوطن، دانشگاه ملک سعود با امضای توافقنامه همکاری با مرکز گفتگوی ملک عبدالعزیز عربستان برنامه‌هایی برای " اشاعه فرهنگ گفتگو " برای 80 هزار دانشجو در نظر گرفته است که شامل سخنرانیها و نشستهای مختلف می‌شوند.

هدف از امضای این توافقنامه تثبیت و توسعه فرهنگ گفتگو و اشاعه مفاهیم آن میان دانشجویان عنوان شده است. این توافقنامه سعی در اشاعه فرهنگ گفتگو دارد تا ارزشهای ارتباطی میان تمدنها و فرهنگهای مختلف را مورد بررسی قرار دهد.

فعال‌سازی فرهنگها و گفتگوی ادیان و تمدنها، تسامح، اعتدال و میانه روی از جمله مواردی هستند که طی این نشستها مورد استفاده قرار می‌گیرند.