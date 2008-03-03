حمله اسرائیل به نوار غزه تکرار اشتباه جنگ 33 روزه علیه لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه "دویچه وله" آلمان در تحلیلی دراین باره به قلم "پترفیلیپ" نوشت: ایهود اولمرت در حالی از شکست مذاکرات صلح با فلسطینیها درهراس است که وقایع اخیر و حملات مسلحانه این رژیم علیه نوارغزه در ابعاد وسیعی تایید کننده این موضوع است.

فیلیپ درادامه به سخنان تهدید آمیز وزیر جنگ اسرائیل علیه مردم غزه اشاره کرده و می نویسد: تهدیدات اخیر ایهود باراک مبنی بر اینکه اگر موشک های دیگری از غزه به اسرائیل شلیک شود ما شاهد هولوکاست دیگری در این منطقه خواهیم بود بسیار وحشت آور است. این یک تهدید فوق العاده غیر معمولی است که از دهان یک مقام بلند پایه اسرائیل خارج می شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: هجوم اسرائیل به نوارغزه از نظر خیلیها یاد آوری کننده حمله 33 روزه این رژیم در سال 2006 علیه لبنان است

وی افزود : در آن زمان رژ‍یم اسرائیل می خواست حزب الله را در هم بکوبد و حملات آن را متوقف کند این بار هم می خواهد از این روش برای درهم کوبیدن حماس و از میان برداشتن آن استفاده کند. اما همان طور که از جنگ لبنان چیزی عاید اسرائیل نشد در هجوم به نوار غزه نیز چنین اتفاقی نخواهد افتاد .

فیلیپ در ادامه به نتیجه جنگ 33 روزه تابستان گذشته اسرائیل علیه لبنان و موفقیت حزب الله در این جنگ اشاره کرده ونوشت: نتیجه این جنگ بر خلاف انتظار اسرائیل تقویت بیشتر حزب الله بود. در نوارغزه نیز ممکن است اسرائیل بتواند حماس را سرکوب کند اما به چه قیمتی ؟

فیلیپ در بخش دیگری از این تحلیل با تاکید بر اینکه خشونت و اعمال زور ابزار مناسبی برای حل مسائل در فلسطین نمی باشد اظهار داشت : اسرائیل با این روش نه تنها بر حماس پیروز نمی شود بلکه گروههای بیشتری از فلسطینیها را به سمت این سازمان جذب می کند.