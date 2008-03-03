آمریکا با گوش دادن به توصیه های ایران درباره عراق ضرر نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی که به همراه رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق سفر کرده است؛ در گفتگو با العالم، پیام این سفر را تعمیق دوستی ها و صلح و ثبات در منطقه دانست که به گفته وی، سیاستی است که جمهوری اسلامی ایران طی سالیان گذشته و به ویژه در سال های اخیر همواره بر آن تاکید داشته است.



متکی با بیان اینکه این سفر همانطور که رهبران و مسئولان عراقی تاکید کردند؛ یک سفر تاریخی است، آن را پیام آور امنیت، آرامش، پیشرفت و عزت برای ملت عراق و ارتقای روابط میان تهران و بغداد قلمداد کرد.



وی خاطر نشان کرد : این سفر فرصتهای جدیدی برای همکاری های دوجانبه ایجاد خواهد کرد.



متکی افزود: مبادلات تجاری دو کشور در سال جاری به مرز دو میلیارد دلار رسید که این رقم با توجه به وجود زمینه های مساعد همکاری ها در سال آینده به سطح بسیار بالاتری افزایش خواهیم داد.



وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران به بررسی مسائل مختلف عراق در مذاکرات هیئتهای عالی رتبه دو کشور اشاره کرد و گفت : در این سفر همچنین در زمینه مسائل عراق بحث و تبادل نظر صورت گرفت که امیدواریم مذاکرات همسایگان عراق در نشست استانبول، در نشست بعدی در کویت مورد پیگیری قرار گیرد تا به صورت طرح جامعی نهایی شود که به بازگشت ثبات و آرامش به عراق کمک کند.



متکی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، دولت عراق شایستگی های لازم را برای اداره امور کشور از خودش نشان می دهد به طوی که همبستگی در عراق در سطح مسئولان روز به روز بیشتر می شود و این نوید بخش عزم جدی دولت و ملت عراق برای عادی کردن شرایط در این کشور و به دست گرفتن همه پرونده های کشور از جمله پرونده های امنیتی است.



وی خاطر نشان کرد : چشم انداز روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق نیز چشم اندازی بسیار روشن و مبتنی بر اراده سیاسی رهبران و مسئولان دو کشور و همچنین در راستای منافع متقابل دو ملت است.



متکی گفت : ما به رایزنی های سیاسی خود در زمینه های منطقه ای و روابط دوجانبه ادامه خواهیم داد از این جهت این سفر فرصت های فراوانی را ایجاد کرد که انشاء الله آثار آن را به مرور به اطلاع همگان خواهیم رساند.



وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از رویکرد دوگانه آمریکا در عراق اظهار داشت : اینکه برخی به این نتیجه رسیده اند که سالها زور و فشار و یکجانبه گرایی در حل مسائل مناطق مختلف جهان، کارساز نبوده و در مقابل، پیامهای مبتنی بر صلح و عدالت و دوستی کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران هر روز مخاطبین بیشتری در دنیا پیدا می کند؛ این مسئله تقصیر ما نیست، بلکه ناشی از اشتباه سیاستهای آنهاست.



متکی درباره مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق گفت : وزیر امور خارجه یکی از کشورها درباره علت بهبود نسبی اوضاع عراق سئوال کرد که من گفتم، آمریکایی ها در این مذاکرات به بخشی از حرفهای ما توجه کردند،بنابراین تا آن حد کمک زیادی به امنیت عراق کرد و این در حالی است که اگر آمریکایی ها به همه حرفها ما درباره مسائل عراق توجه کنند طبیعی است که بیشتر منتفع خواهند شد.



متکی با انتقاد از سیاستهای غلط آمریکا در منطقه اظهار داشت : ما همواره توصیه کردیم که سیاستهای غلط در منطقه پاسخ نمی دهد و امیدواریم روزی صاحب نظران و اندیشمندان این مسائل را گوشزد کنند تا کسانی که واقعا به منافع ملتهای خود فکر می کنند، راه درست را اتخاذ نمایند.



وی تصریح کرد : جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیتی است که همواره سعی کرده آن را در راستای حل مسائل منطقه به کار بگیرد.



متکی خاطر نشان کرد: بی شک ایران بخشی از حل مشکلات منطقه است، بنابراین دیگرانی که برداشتهای نادرست دارند باید سیاست و برداشتهای غلط خود را تصحیح کنند.



وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین باردیگر جنایتهای مستمر ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق فلسطینی را محکوم کرد و آن را نتیجه توافق پنهانی بوش و اولمرت و خیانت برخی جریانهای وابسته و مزدور در منطقه دانست.

متکی گفت : این جنایتها،افشاگر چهره های پیدا و پنهانی است که صهیونیستها را همراهی می کنند و با آنان سازش می نمایند.



وی با انتقاد شدید از سکوت مجامع بین المللی به ویژه شورای امنیت و سازمان ملل متحد اظهار داشت : شورای امنیت و سازمان ملل متحد نیز بی کفایتی خود را در متوقف کردن این جنایتها نشان دادند و مشخص شد که چگونه یک قدرت(آمریکا) به تنهایی مانع هرگونه تصمیم گیری در سیستم شورای امنیت می شود.