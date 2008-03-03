سفر احمدی نژاد بیانگر شفافیت عملکرد ایران در عراق است

علی کرمی کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: این سفر بیانگر اهمیت امنیت منطقه به خصوص عراق برای جمهوری اسلامی ایران بود و نشان داد که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه به دنبال تنش در منطقه نیست، بلکه می خواهد در منطقه تنش زدایی کند.

این کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه این سفر برای منطقه بسیار مهم و تاریخی خواهد بود، خاطر نشان کرد: امروز تمامی رسانه های غربی به دنبال آن هستند تا با استفاده از ابزارهای مختلف سفر تارخی دکتر احمدی نژاد به عراق را کمرنگ نشان دهند، زیرا آنان بهتر از ما ارزش این سفر را درک کرده اند به گونه ای که از عواقب مذاکرات آن می ترسند .

کرمی افزود: پس از انجام این سفر برخی کشورهای غربی در تلاش خواهند بود تا نتایج مذاکرات این سفر را مخدوش کنند، حال رسانه های ما باید با تیزهوشی این امکان را ازدست دشمن بگیرند و نتایج مثبت این مذاکرات را که به نفع هر دوکشور به خصوص منطقه است، بزرگ نمایی کنند.

وی در پایان با بیان اینکه این سفر پیام مهمی برای تمامی کشورهای منطقه و جهان دربر دارد اظهار داشت: با انجام این سفر کشور های منطقه بخصوص کشورهای جهان به این درک رسیده اند که دیگر نمی توانند جمهوری اسلامی ایران را در معادلات جهانی نادیده بگیرند، زیرا همانطور که بارها خود آنها اعلام کرده اند امروز جمهوری اسلامی ایران قدرت اول منطقه است.