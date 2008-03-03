تولید 20 کیلو نانوکربن تیوپ در روز/ امکان حضور ایران در بازار نانوذرات

به گزارش خبرنگار مهر، باقر مهاجرانی در نشست خبری امروز پژوهشگاه صنعت نفت با بیان این مطلب گفت : این پژوهشگاه بر اساس برنامه استراتژیک خود قراردادهای پژوهشی با چهار شرکت ملی نفت، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت ملی گاز و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی منعقد کرده است.

وی از تدوین برنامه های استراتژیک در این پژوهشگاه خبر داد و گفت: در راستای سند چشم انداز تا دو سال آینده چندین قرارداد پژوهشی با چهار شرکت منعقد خواهد شد.

به گفته مهاجرانی، 27 طرح استراتژیک با شرکت ملی نفت منعقد و 60 پروژه به شرکت نفت و گاز پارس پیشنهاد شده است. همچنین 9 طرح که شامل 43 پروژه با شرکت ملی گاز است به امضا رسیده و 2 پروژه در حال اجرا است و مابقی آن در سال آتی اجرایی خواهد شد.

رئیس پژوهشگاه نفت ادامه داد: مذاکرات اولیه ای با شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی انجام شده که در حال حاضر 3 طرح مراحل نهایی را طی می کند و تعدادی طرح نیز در سال آینده اجرایی می شود.

وی به همکاری این پژوهشگاه با شرکت ملی صنایع پتروشیمی اشاره کرد و اظهار داشت: پژوهشگاه قرار است در بخش پایین دستی همکاری بیشتری با این شرکت داشته باشد که پروژه های عظیمی در دست اجرا است که در آینده اعلام می شود.

مهاجرانی از ایجاد شورای جذب در پژوهشگاه خبر داد و تاکید کرد: با تلاش های این شورا در شش ماهه اخیر توانستیم ده نفر در مقطع دکتری و 29 کارشناس ارشد از بهترین های کشور جذب کنیم و در نظر داریم تا سال آینده تعداد اعضای هیئت علمی به 200 نفر برسد.

به گفته رئیس پژوهشگاه صنعت نفت، در حال حاضر در این پژوهشگاه 57 پژوهشگر در مقطع دکتری و 300 پژوهشگر در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به فعالیت هستند.

وی به موفقیت این پژوهشگاه در دومین جشنواره انتخاب برترین های نانو اشاره کرد و اظهار داشت: این پژوهشگاه در بخش های شبکه آزمایشگاهی نانو، مرکز فعال و مدیر برتر به عنوان مرکز پژوهشی برتر به دلیل تولید و به کارگیری نانو، ثبت و فایلینگ پتنت شناخته شد.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت به توانایی این پژوهشگاه در تولید نانو سیلیس، نانو کربن و نانو ذرات اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به رقبا در بازارهای بین المللی و قیمت های این محصولات، کشور ما این توانایی را دارد که با تولید نانو ذرات با قیمت های مناسب بازارهای جهانی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

وی به تفاهم نامه های همکاری این پژوهشگاه با دانشگاههایی چون صنعتی شریف، صنعتی اصفهان و امیرکبیر اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری اساتید دانشگاهها بتواند تکنولوژی را به جامعه جهانی عرضه کند.

مهاجرانی از خبرهای خوش صد سالگی صنعت نفت خبر داد و گفت: در صد سالگی صنعت نفت سه خبر خوش در زمینه صنعت نفت خواهیم داشت که متعاقبا اعلام می شود.