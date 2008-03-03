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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۴۷

نمایشگاه نوروزی عرضه مستقیم کالا در اراک گشایش یافت

اراک - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عرضه مستقیم کالای اراک در قالب 380 غرفه در محل نمایشگاه بین‌المللی اراک گشایش یافت.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی در حاشیه برپایی این نمایشگاه به خبرنگار مهر در اراک گفت: این نمایشگاه در سه سالن مجزا و در فضایی به وسعت هفت هزار متر مربع دایر شده ‌است.

سیاوش امینی افزود: در ‪ ۳۸۰‬غرفه این نمایشگاه، ‪ ۱۳هزار قلم کالا شامل انواع مایحتاج مردم از جمله پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خواربار، لوازم خانگی، میوه و تره بار، مواد پروتئینی، شوینده‌ها و تزئینات خانگی با ‪ ۲۰‬درصد تخفیف عرضه شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی با اشاره به اینکه این نمایشگاه در راستای اهداف دولت نهم در رسیدگی به مسائل معیشتی مردم و تنظیم بازار شب عید دایر شده، خاطرنشان کرد: کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه پس از کنترل کیفی و نرخ ‌گذاری در مجمع امور صنفی استان در معرض نمایش و فروش گذاشته شده و امسال در همه غرفه‌ ها برای جلوگیری ‌از تخلف، برچسب قیمت الزامی شده است.

وی یادآور شد: ‪ ۱۵درصد از غرفه داران این نمایشگاه کشوری و بقیه داخل استانی هستند و گروه‌ های نظارتی بازرسی استان با اسقرار در نمایشگاه روند عرضه محصولات را کنترل می ‌کنند.

این نمایشگاه که به همت بازرگانی استان مرکزی و با همکاری مرکز نمایشگاهی و مجمع امور صنفی اراک برپا شده از امروز به مدت 10 روز دایر است.

کد مطلب 649009

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