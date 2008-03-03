نمایشگاه نوروزی عرضه مستقیم کالا در اراک گشایش یافت

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی در حاشیه برپایی این نمایشگاه به خبرنگار مهر در اراک گفت: این نمایشگاه در سه سالن مجزا و در فضایی به وسعت هفت هزار متر مربع دایر شده ‌است.

سیاوش امینی افزود: در ‪ ۳۸۰‬غرفه این نمایشگاه، ‪ ۱۳هزار قلم کالا شامل انواع مایحتاج مردم از جمله پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خواربار، لوازم خانگی، میوه و تره بار، مواد پروتئینی، شوینده‌ها و تزئینات خانگی با ‪ ۲۰‬درصد تخفیف عرضه شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی با اشاره به اینکه این نمایشگاه در راستای اهداف دولت نهم در رسیدگی به مسائل معیشتی مردم و تنظیم بازار شب عید دایر شده، خاطرنشان کرد: کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه پس از کنترل کیفی و نرخ ‌گذاری در مجمع امور صنفی استان در معرض نمایش و فروش گذاشته شده و امسال در همه غرفه‌ ها برای جلوگیری ‌از تخلف، برچسب قیمت الزامی شده است.

وی یادآور شد: ‪ ۱۵درصد از غرفه داران این نمایشگاه کشوری و بقیه داخل استانی هستند و گروه‌ های نظارتی بازرسی استان با اسقرار در نمایشگاه روند عرضه محصولات را کنترل می ‌کنند.

این نمایشگاه که به همت بازرگانی استان مرکزی و با همکاری مرکز نمایشگاهی و مجمع امور صنفی اراک برپا شده از امروز به مدت 10 روز دایر است.