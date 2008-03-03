مجلس برای ایفای وظیفه نظارتی نیازمند تحول است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل که پیش از ظهر امروز درمراسم اختتامیه تفریغ بودجه سال 85 سخن می گفت، برپایی چنین مراسمی را حاکی از اهمیت تفریغ بودجه خواند و اظهار داشت : یکصدمین سال تاسیس دیوان محاسبات که تقریبا همزاد مجلس است نشان می دهد که مجلس از همان ابتدا به عنوان دستاورد مشروطیت شکل گرفته و دیوان محاسبات هم به عنوان جزء لاینفک مجلس ایجاد شده است و وظیفه نظارت بر بودجه کشور جزو وظایف اصلی مجلس تلقی می شده است.

وی افزود : مردم بیشتر از هر چیز نسبت به گردش مالی و امور اقتصادی حساسیت دارند. عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی برای جامعه بسیار جلب توجه می کند. مردم بسیار حساس هستند و همانطور که مجلس منتخب مردم هستند و نمایندگان هم مدافع حقوق مردم هستند و همانطور که مجلس برای نظارت بر جریان کشور چشم ملت است دیوان محاسبات هم برای اجرای دقیق قانون بودجه و اطمینان از صحت عملکرد مالی مسئولان چشم مجلس است.

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران و مسئولان دیوان محاسبات یادآور شد: شما که به این امر مهم اهتمام دارید شایسته هر گونه تقدیر هستید و حضور بنده در جمع شما نشانه سپاسگزاری از زحماتی است که متحمل شده اید.

دکتر حداد عادل با بیان اینکه وظیفه دیوان محاسبات وظیفه ای خطیر می دانم خاطرنشان کرد : معتقدیم اگر انضباطی مالی در کشور حاکم نباشد گرفتار آشفتگیهای فراوانی خواهیم شد.

وی افزود : هستند کسانی که نظم و انضباط مالی را مزاحم می دانند و فکر می کنند هر کسی نیت خیر داشت باید دستش در خرج کردن باز باشد. این تفکر از گذشته وجود داشته و امروز نیز وجود دارد ولی در عمل نتیجه ای معکوس از این تفکر گرفته می شود. اگر انضباط معقولی حاکم نباشد و دخل و تصور در بودجه را به مدیران و اشخاص واگذار کنیم آشفتگیهای زیادی پدید خواهد آمد.

رئیس مجلس با اشاره به اعلام دولت مبنی بر ایجاد تحول اساسی در قانون بودجه یادآور شد: زمانی که دولت اعلام کرد تحول اساسی در قانون بودجه ایجاد کرده یکی از نگرانیهای ما به رغم اینکه از تحول استقبال می کنیم این بود که این اصلاحات به نحوی نباشد که نظارت بر بودجه را محدود و منتفی کند.

دکتر حداد عادل با بیان اینکه مجلس تغییرات گسترده ای در قانون بودجه 87 ایجاد کرد، تصریح کرد : علیرغم اینکه در این تحول دولت جنبه های مثبت فراوانی بود ولی مجلس موافقت نکرد که بودجه فقط در 39 ردیف به تصویب برسد.

وی توضیح داد : تقاضای دولت این بود که کل بودجه کشور ذیل 39 ردیف به تصویب برسد و داخل هر ردیف عناوین و ارقام مشخص نباشد اما مجلس معتقد بود اگر به 39 ردیف اکتفا کنیم از نظر نظارتی محدودیتهایی ایجاد خواهد شد.

نماینده مردم تهران گفت : طی جلساتی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که هر دستگاهی که بر اساس قانون اساسنامه آن به تصویب مجلس،امام راحل (ره) و یا مقام معظم رهبری رسیده باشد باید ردیف آن نیز به تصویب برسد . در نتیجه به جای 39 ردیف 270 ردیف درکمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

وی تفاوت دیدگاه مجلس و دولت را در بودجه مبنی بر امکانپذیر شدن نظارت ارزیابی کرد و افزود : تغییری که در بودجه امسال دولت داده شد از نظر ارقام در بودجه جاری و عمرانی از 3 درصد تجاوز نکرده است این را می گویم که مردم بدانند.

دکتر حداد عادل ادامه داد : مشکل ما در مجلس این است که سازوکارهای لازم برای اعمال نظارت پیش بینی نشده است و احساس بنده این است که مجلس برای ایفای وظیفه نظارتی خود محتاج یک تحول است.

رئیس مجلس تاکید کرد: معتقدم قانون اگر با نظارت همراه نباشد ضمانت اجرا ندارد اینکه ما مرتبا در مجلس مصوبه داشته باشیم لازم است اما کافی نیست بنابراین باید بتوانیم نظارت داشته باشیم که آیا این قوانین اجرا می شود یا نه.

وی خاطرنشان کرد : در سنت صد ساله مجلس این بعد نظارتی تقویت نشده و ظهور و بروزی پیدا نکرده است . مجلس را بیشتر به اعتبار شأن قانونگذاری می شناسند اما این شان نظارتی در حاشیه قرار گرفته است.

نماینده تهران با بیان اینکه در مجلس ششم و هفتم سعی بسیاری برای ساماندهی وضع نظارت مجلس بر مسائل کشور انجام گرفته، تصریح کرد: هنوز راه درازی در پیش داریم. قطعا دیوان محاسبات یک بازوی مهم، چشم بینا و یک ابزار دقیق برای این اعمال نظارت است.

دکتر حداد عادل ادامه داد: دیوان محاسبات باید با جدیت، صداقت، امانت و بیطرفی کامل و دوری کامل از جریانات سیاسی کار خود را ادامه دهد.

رئیس مجلس گفت : دیوان محاسبات باید ترازو باشد و احدی در کشور نتواند ادعا کند که دیوان تحت تاثیر حب و بعض سیاسی قرار گرفته است .



وی در توصیه به مسئولان دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد : باید مراقب باشید که در نحوه اعلام تخلفات این تصور برای مردم پیش نیاید که مسئولان دستگاهها از بالا تا پایین در حال اختلاس هستند.

رئیس مجلس تاکید کرد: ما معتقدیم بدنه نظام اجرایی بدنه سالمی است اما تخلفات نیز وجود دارد. دیوان محاسبات بهتر است که در بررسی پرونده ها قبل از صدور حکم نهایی دیوان مطلبی را جایی عنوان نکند.

نماینده مردم تهران در خصوص نحوه تهیه و قرائت گزارش دیوان محاسبات در مجلس خاطرنشان کرد : تجربه هشت ساله حضور بنده در مجلس حاکی از آن است که زحمتی که شما می کشید در خور تقدیر است اما در مجلس در جایگاه خود قرار ندارد.

وی افزود : زمانی که گزارش تفریغ بودجه خوانده می شود انتظار دارم نمایندگان سرتاپا گوش و چشم باشند و روی تک تک کلماتی که می شنوند حساس باشند و پیگیری نمایند اما چه در مجلس گذشته و چه درمجلس فعلی شاهد چنین وضعیتی نبوده ام .



رئیس مجلس از مسئولان دیوان محاسبات خواست تا در شکل ارائه گزارش تغییری ایجاد کنند.