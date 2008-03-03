به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد حسین شهیدی با اشاره به مواردی از قبیل برخورد با سیستم گردشگری ـ تفریحی منوریل، برخورد با سامانه اتوبوس‌های تندرو (BRT)، ایجاد موانع بر سر راه اعتبارات متروی تهران و قطارهای شهری کلان‌شهرها و تعلل در تحویل سهمیه اتوبوس‌های تهران، اظهار کرد: این در حالیست که شورای عالی ترافیک در گذشته با استفاده از روش‌های فنی و تخصصی و مطالعات جامع ساماندهی حمل و نقل و ترافیک را به فعال‌ترین شکل انجام می‌ داد.

وی افزود: حمل و نقل و ترافیک به عنوان یکی از بارزترین و فراگیرترین مظاهر حیات مدنی شهرها نیازمند نگاه کارشناسی است.

شهیدی با تاکید بر این که در کشور ما شهرسازها و مهندسان شهرسازی نیستند که شهرها را می‌سازند، بلکه زمین‌دارها و زمین‌خوارها هستند که شهرها را شکل می‌دهند،‌ اضافه کرد: سرنوشت حمل و نقل و ترافیک را نیز برنامه‌ریزان و مهندسان ترافیک رقم نمی‌زنند، بلکه تولیدکنندگان خودرو در آن سوی مرزها و واسطه‌های آن‌ها در این سو، سرنوشت حمل و نقل و ترافیک را تعیین می‌کنند.

این کارشناس حمل و نقل و ترافیک با طرح این پرسش که چرا شهرهای ما پس از سه چهار نسل طرح‌های شهری به این حال و روز افتاده‌اند، تصریح کرد: طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها به جای این که راه گشای شهرها و موجب رضایت مردم شوند،‌ باعث سردرگمی، بلاتکلیفی و نارضایتی شهروندان شده‌اند.

شهیدی، نگهبانی از فضای کالبدی و مدنی قلمروهای شهرها را از جمله ویژگی های طرح‌های شهری برشمرد و یادآور شد: به این منظور، باید عرصه‌های عمومی، خصوصی و دولتی در شهرها را تعریف و از یکدیگر تفکیک کرد و مدیریت شهروند مدارانه کاربری‌های شهری را در عرصه عمومی هدایت کرد.

وی در پایان عرصه عمومی شهرها را محل بروز و ظهور تمامی قراردادهای اجتماعی و قوانین شهروندی دانست و خاطر نشان کرد: نباید در برنامه‌ریزی‌های خود در شهرها به گونه‌ای حرکت کنیم که مصالح عمومی و جمعی شهروندان را قربانی منافع خصوصی و دولتی کنیم.