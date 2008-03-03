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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۰۵

رایزن ایران در هند خبر داد:

ایجاد هسته های علمی توسط دانشجویان ایرانی دانشگاههای هند / تحصیل 5 هزار ایرانی در دانشگاههای هند و پاکستان

ایجاد هسته های علمی توسط دانشجویان ایرانی دانشگاههای هند / تحصیل 5 هزار ایرانی در دانشگاههای هند و پاکستان

رایزن علمی و فرهنگی ایران در شبه قاره هند از ایجاد هسته های علمی توسط دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در هند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد مومنی امروز در نشست مطبوعاتی مدیر کل بورس وزارت علوم و رایزنان علمی ایران در وزارت علوم افزود: هسته های علمی با همکاری تشکلهای دانشجویی در هند ایجاد شده است و مقالات بسیاری طی این سالها توسط دانشجویان ایرانی که در هندوستان تحصیل می کنند به چاپ رسیده است.

وی تعداد دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در هند و پاکستان را بر اساس آمار سال 2007 در حدود 5 هزار نفر عنوان کرد، افزود: ظرف یکی دو ماه آینده آمار دقیق تری از دانجشویان ایرانی کشور هند به دست می آید.

رایزن علمی و فرهنگی ایران در شبه قاره هند با بیان اینکه تعداد بسیاری از دانشگاههای هند از نظر وزارت علوم مورد تأیید نیست افزود: به تازگی اسامی 3 تا 4 دانشگاه از کشور هندوستان و 7 دانشگاه از کشور بنگلادش مورد تأیید وزارت علوم قرار گرفته است.

وی از انجام آئین نامه تشویقی دانشجویان ایرانی در هند خبرداد و گفت: دانشجویان برتر ایرانی در این کشور بر اساس آئین نامه تشویقی مورد تقدیر قرار می گیرند.

مومنی شناسایی دانشگاههای ایرانی و هندوستان برای ایجاد ارتباط گسترده میان این دو کشور را یکی دیگر از فعالیتهای رایزنی ایران در هندوستان عنوان کرد.

وی به مشکل مقرری این دانشجویان اشاره کرد و گفت: افزایش مقرری دانشجویان ایرانی در وزارت علوم در دست بررسی است.

کد مطلب 649012

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