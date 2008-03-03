ایجاد هسته های علمی توسط دانشجویان ایرانی دانشگاههای هند / تحصیل 5 هزار ایرانی در دانشگاههای هند و پاکستان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد مومنی امروز در نشست مطبوعاتی مدیر کل بورس وزارت علوم و رایزنان علمی ایران در وزارت علوم افزود: هسته های علمی با همکاری تشکلهای دانشجویی در هند ایجاد شده است و مقالات بسیاری طی این سالها توسط دانشجویان ایرانی که در هندوستان تحصیل می کنند به چاپ رسیده است.

وی تعداد دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در هند و پاکستان را بر اساس آمار سال 2007 در حدود 5 هزار نفر عنوان کرد، افزود: ظرف یکی دو ماه آینده آمار دقیق تری از دانجشویان ایرانی کشور هند به دست می آید.

رایزن علمی و فرهنگی ایران در شبه قاره هند با بیان اینکه تعداد بسیاری از دانشگاههای هند از نظر وزارت علوم مورد تأیید نیست افزود: به تازگی اسامی 3 تا 4 دانشگاه از کشور هندوستان و 7 دانشگاه از کشور بنگلادش مورد تأیید وزارت علوم قرار گرفته است.

وی از انجام آئین نامه تشویقی دانشجویان ایرانی در هند خبرداد و گفت: دانشجویان برتر ایرانی در این کشور بر اساس آئین نامه تشویقی مورد تقدیر قرار می گیرند.

مومنی شناسایی دانشگاههای ایرانی و هندوستان برای ایجاد ارتباط گسترده میان این دو کشور را یکی دیگر از فعالیتهای رایزنی ایران در هندوستان عنوان کرد.

وی به مشکل مقرری این دانشجویان اشاره کرد و گفت: افزایش مقرری دانشجویان ایرانی در وزارت علوم در دست بررسی است.