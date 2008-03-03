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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۰۸

جهانگیری اعلام کرد:

اجرای 1629 پروژه گردشگری در سال 87

اجرای 1629 پروژه گردشگری در سال 87

مدیر عامل شرکت ایرانگردی و جهانگردی از اجرای یک‌هزار و 629 پروژه‌ عمرانی گردشگری در نقاط مختلف کشور طی سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهانگیری صبح امروز در نشست خبری از برپایی نمایشگاه دائمی صنایع دستی در کشورهای کانادا، امارات، مالزی و آلمان خبر داد و افزود: قرار داد این امر با معاونت صنایع دستی نیز منعقد شده است.

وی ادامه داد: تا پایان سال 30 شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی در تمامی استانها فعال خواهند شد.

مدیر عامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی با اشاره به اینکه هتل‌های لاله حداکثر تا اردیبهشت ماه به بخش خصوصی واگذار شود ، خاطر نشان کرد: واگذاری هتل‌های لاله به بخش خصوصی یکی از سیاستهای اصلی ما است تا زمانیکه هتل لاله در دست دولت و حاکمین باشد نمی تواند توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی گفت: 1629 پروژه گردشگری در سال 87 اجرایی خواهد شد که بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها مانند یک ‌هزار سرویس بهداشتی نیز به بهره‌برادری می‌رسد.

مدیر عامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی از واگذاری 44 پروژه گردشگری به بخش خصوصی خبر داد و افزود: 56 پروژه دیگر نیز باقیمانده که در مرحله واگذاری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و این امر در سال 87 با جدیت پیگیری خواهد شد.

جهانگیری تصریح کرد: همچنین تکلیف 100 هتل سه ستاره به بالا نیز در سال آینده مشخص خواهد شد و همچنین 117 مجتمع بین راهی نیز در سراسر کشور به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری 10 کمپینگ عملیات اجرایی‌اش آغاز شده است ، گفت: اردیبهشت سال آینده نخستین کمپینگ در سرعین افتتاح می‌شود و همچنین عملیات اجرایی 10 پروژه آب ‌درمانی در سال جاری آغاز شده و در سال آینده نیز 10 پروژه دیگر را افتتاح خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی افزود: شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی 54 پروژه مستقل مثل تخت جمشید، هتل صخره ‌ای میمند و ... را در سال 87 خواهد داشت.

جهانگیری از بهره‌برداری از هزار مجتمع سرویس بهداشتی در سال 87 خبر داد و اظهار داشت: عملیات اجرایی 1629 پروژه در زیرساخت‌های گردشگری تا پایان سال 87 آغاز می شود که 381 مورد از این پروژه‌ها در سال 86 نهایی شده است .

وی ادامه داد: 1348 پروژه دیگر تا پایان سال آینده نهایی می‌شود که البته بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها مربوط به سرویس‌های بهداشتی است.

کد مطلب 649016

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