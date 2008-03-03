اجرای 1629 پروژه گردشگری در سال 87

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهانگیری صبح امروز در نشست خبری از برپایی نمایشگاه دائمی صنایع دستی در کشورهای کانادا، امارات، مالزی و آلمان خبر داد و افزود: قرار داد این امر با معاونت صنایع دستی نیز منعقد شده است.

وی ادامه داد: تا پایان سال 30 شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی در تمامی استانها فعال خواهند شد.

مدیر عامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی با اشاره به اینکه هتل‌های لاله حداکثر تا اردیبهشت ماه به بخش خصوصی واگذار شود ، خاطر نشان کرد: واگذاری هتل‌های لاله به بخش خصوصی یکی از سیاستهای اصلی ما است تا زمانیکه هتل لاله در دست دولت و حاکمین باشد نمی تواند توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی گفت: 1629 پروژه گردشگری در سال 87 اجرایی خواهد شد که بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها مانند یک ‌هزار سرویس بهداشتی نیز به بهره‌برادری می‌رسد.

مدیر عامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی از واگذاری 44 پروژه گردشگری به بخش خصوصی خبر داد و افزود: 56 پروژه دیگر نیز باقیمانده که در مرحله واگذاری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و این امر در سال 87 با جدیت پیگیری خواهد شد.

جهانگیری تصریح کرد: همچنین تکلیف 100 هتل سه ستاره به بالا نیز در سال آینده مشخص خواهد شد و همچنین 117 مجتمع بین راهی نیز در سراسر کشور به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری 10 کمپینگ عملیات اجرایی‌اش آغاز شده است ، گفت: اردیبهشت سال آینده نخستین کمپینگ در سرعین افتتاح می‌شود و همچنین عملیات اجرایی 10 پروژه آب ‌درمانی در سال جاری آغاز شده و در سال آینده نیز 10 پروژه دیگر را افتتاح خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی افزود: شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی 54 پروژه مستقل مثل تخت جمشید، هتل صخره ‌ای میمند و ... را در سال 87 خواهد داشت.

جهانگیری از بهره‌برداری از هزار مجتمع سرویس بهداشتی در سال 87 خبر داد و اظهار داشت: عملیات اجرایی 1629 پروژه در زیرساخت‌های گردشگری تا پایان سال 87 آغاز می شود که 381 مورد از این پروژه‌ها در سال 86 نهایی شده است .

وی ادامه داد: 1348 پروژه دیگر تا پایان سال آینده نهایی می‌شود که البته بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها مربوط به سرویس‌های بهداشتی است.