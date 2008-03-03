سومین همایش علمی بسیج صنعت گاز کشور در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، این همایش، ظهر امروز به میزبانی منطقه چهار عملیات انتقال گاز با بررسی نقش موثر بسیج در امر پژوهش و استفاده هرچه بیشتر از پتانسیل موجود بسیج در خصوص پیشبرد اهداف صنعت گاز برگزار شد.

در این همایش از مقالات علمی و کاربردی بسیجیان که تحقیقات و دستاوردهایی در این زمینه انجام دادند، استفاده شده است.

محورهای سومین همایش علمی بسیج در خصوص کاربرد روشهای نوین در صنعت گاز در زمینه های هوش مصنوعی، الگوریتم ژنتیک و ...، طراحی و اجرای پروژه های نفت وگاز، بهره برداری، نگهداری، تعمیرات، اقتصاد و انرژی، برق و سیستمهای کنترل، بازرسی فنی و خوردگی، مدیریت منابع انسانی و فناوری اطلاعات است.

این همایش با هدف تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در عرصه های علم و تحقیقات و معرفی نقش سازنده بسیج با فراهم کردن بستر مناسب برای تبادل افکار و اندیشه ها و آشنایی با آخرین دستاوردهای و تکنولوژی های صنعت گاز و توسعه این صنعت به منظور قطع وابستگی از بیگانگان در دوره های مختلف برگزار شده است.