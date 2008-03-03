نحوه انتقال برق از آذربایجان غربی به عراق بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مدیرکل سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان غربی، ظهر امروز در این جلسه گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده است در بازسازی و آبادانی عراق به ویژه اقلیم کردستان، مردم و مسئولان این منطقه را یاری کند.

علی نیکبخت، افزود: مسئولان کشورمان نیاز اقلیم کردستان عراق به نیروی برق را احساس کرده و آماده ‌اند برای راحتی مردم آن منطقه روند برق رسانی به شمال عراق را سرعت بخشند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی نیز در این جلسه، آمادگی آذربایجان غربی برای تامین نیاز برق شهرهای شمال عراق را اعلام کرد.

علیرضا اتابکی افزود: بر اساس توافق وزارت نیروی ایران و وزارت برق عراق، جمهوری اسلامی ایران آماده است خط انتقال ‪ ۱۳۲‬ولت تا ‪ ۴۰۰‬ولتی از استان به ظرفیت ‪ ۱۰۰‬مگاوات را تا پست برق شهر دوران در اقلیم کردستان عراق احداث کند.

فرماندار شهر چومان اقلیم کردستان عراق نیز در این نشست اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به ویژه مردم آذربایجان غربی در لحظات سخت، یار و یاور ما بودند و این مسئله موجب پایداری دوستی بین دو کشور شده است.

عبدالواحد حسینی گوانی با اشاره به نیاز شهر چومان به انرژی برق تصریح کرد: علاقه‌مند هستیم این نیاز از طریق جمهوری اسلامی ایران تامین شود.