ترس از زوال دلیل یورش اسرائیل به غزه/حکومت سران عرب درگرو رضایت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر،رژیم صهیونیستی در دور جدید حملات وحشیانه خود به نوارغزه که به بهانه حملات موشکی مبارزان فلسطینی صورت می گیرد و از هشتم اسفند آغاز شده است؛ تا کنون بیش از 120 فلسطینی را شهید و 355 نفر دیگر را زخمی کرده است؛این حملات در سایه حمایت آشکار غرب به ویژه آمریکا؛ سکوت مجامع بین المللی به ویژه سکوت شرم آور سران عرب همچنان ادامه دارد.

"الهامی الملیجی" تحلیلگر مجله "الاهرام العربی" مصر در گفتگو با گروه بین الملل مهر درباره ارزیابی خود از اوضاع نوار غزه گفت : آنچه که درغزه گذشت و درحال حاضر درحال وقوع است بر وجود برخی حقایق تاکید دارد. اول اینکه؛ رژیم صهیونیستی یک رژیم نژاد پرستانه است. نکته دوم این است که موجودیت رژیم صهیونیستی در معرض خطر قرار دارد و به این علت علیه شهروندان و کودکان فلسطینی دست به اقدامات فجیعانه می زند.

و سوم اینکه اختلافات بین فلسطینیان یکی از عواملی است که حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را آسان تر کرده و نکته آخراینکه دسیسه های و طرحهای استعماری غرب در منطقه بعد از شکست توطئه آمریکایی در عراق و مقاومت قهرمانانه ملت فلسطین در غزه درتنگنا و فشار قرار گرفته است که این مسئله بیانگر همراهی بین المللی با صهیونیستها در وقوع حوادث غزه است.

این تحلیلگرمصری درادامه درباره سکوت خجالت آور سران عرب در برابر این جنایتها با وجود اعتراض ملتهای عربی به حوادث غزه اظهار داشت : سکوت سران عرب بیانگر آن است که آنان در دسیسه و توطئه صهیونیستی دست دارند و آنان حاکمانی هستند که از طرف ملتها برسرکارنیامده اند.

وی در ادامه تاکید کرد: سران عرب براین باورند که ادامه حکومتشان درگرو رضایت دولت آمریکا است، اما تحرک ملتهای عرب با وجود محدودیتهایی که با آن روبرو هستند، قطعا بیانگر خشم مردم کشورهای عربی از اقدامات فاشیستی نظامیان اسرائیلی است و درحقیقت این راهپیمایی ها ازخشم ملتهای عربی نسبت به سکوت حاکمان عرب در واکنش به کشتارفلسطینی ها غزه حکایت دارد.

"الملیجی" درادامه افزود: به نظر من تحرکات مردمی در خلال روزهای آتی شدت بیشتری می یابد،زیرا خشم و نفرت ملتها از وحشیگری رژیم صهیونیستی افزایش می یابد.

این کارشناس درباره عقب نشینی زمینی رژیم صهیونیستی از نوارغزه که اخیرا انجام شد، به مهر گفت : این عقب نشینی رژیم صهیونیستی از نوارغزه به دنبال مقاومت اسطوره ای مبارزان فلسطینی صورت گرفت و باید گفت که نظامیان متجاوز رژیم صهیونیستی نمی توانند مقاومت فلسطینیان را درهم بشکنند.

وی درادامه خاطرنشان کرد: همه این حوادث قرائنی است از محقق شدن آنچه که احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و سید حسن نصر الله دبیرکل جنبش حزب الله لبنان به آن رسیدند مبنی براینکه اسرائیل رو به سوی نابودی است.