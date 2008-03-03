همایش عاشورا پژوهی دانش‌ آموزان بسیجی اراک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در این همایش یک روزه، یکی از استادان حوزه و دانشگاه قم، نهضت سرخ حسینی و نهضت سبز مهدوی را دو عنصر ارزشمند شیعه خواند و اظهار داشت: پرچمداران آینده کشور دانش آموزان امروز هستند.

حجت ‌الاسلام دکترحسین مظفری افزود: آشنایی نسل جوان با قیام‌ و اهداف عاشورا امری ضروری است که باید زمینه های شناخت آنان را ایجاد کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با مرورتاریخ حضور دانش آموزان در رخدادهای مهم انقلاب و بیداری این قشر عنوان کرد: دانش آموزان همواره حضور آگاهانه و هوشیارانه در مقاطع انقلاب و دوران دفاع مقدس داشته اند و تبلور آن حضور دانش آموزان بسیجی است.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان مرکزی نیز بیان داشت: جوانان امروز برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت باید از ائمه (ع) و اهل بیت الگوگیری کنند.

حجت ‌الاسلام عیسی ساجدی ‌فر افزود: انقلاب اسلامی برگرفته از نهضت امام حسین (ع) است و همه باید برای پاسداری از ارزشهای اسلامی و انقلابی تلاش مضاعفی داشته باشند.

وی بیان‌ داشت: حادثه عاشورا در فرهنگ اسلامی مسلمانان و در طول تاریخ برای همه جوامع به‌ عنوان یک درس همیشگی برای بشر و بشریت مطرح بوده و خواهد بود.

حجت ‌الاسلام ساجدی فر ادامه داد: اگر حادثه کربلا نبود در عصر حاضر، هیچ نام و نشانی از اسلام و دنیای مسلمانان باقی نمی ‌ماند زیرا حقیقت شهادت امام حسین (ع) زنده نگه ‌داشتن تاریخ پر افتخار اسلام و ایثار شیعه است.

در این جلسه دانش آموزان به طرح دیدگا هها و سئوالات خود پرداختند.