  1. استانها
  2. تهران
۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۱۸

روند مطالعات طرح تفصیلی کرج طولانی شده است

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج گفت: روند مطالعات طرح تفصیلی کلانشهر کرج بیش از شش سال و نیم است که ادامه دارد و شورای شهر باید هرچه سریعتر این مطالعات را به پایان رساند.

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طرح تفصیلی کلانشهر کرج چند سال است که از سوی مشاور باوند در حال مطالعه است و شورای شهر هنوز به صورت کامل این طرح را به تصویب رسانده است.

این مسئول افزود: شورای شهر کرج باید طرح تفصیلی این کلانشهر را تا پایان سال به تصویب برساند و در سه ماه اول سال مراحل اجرایی آن را شروع کند.

وی خاطرنشان کرد: نیاز شهر نباید روند این مطالعات را عجولانه کند و اعضای شورا و شهرداری باید با دقت بررسیهای کارشناسانی خود را انجام دهند.

کولیوند یادآور شد: اتمام این طرح می تواند کمک بسیاری به برنامه ریزی مدیران شهری در بخشهای مختلف کند و برنامه ریزی های طولانی مدت را برای شهر آسان کند.

این مسئول عنوان کرد: مدیران استانی باید توجه بیشتری به شهرستان دو میلیون نفری کرج داشته باشند و در اختصاص بودجه ها طرحهای نیمه تمام و ضروری این شهرستان را در اولویت قرار دهند.

کد مطلب 649023

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها