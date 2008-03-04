روند مطالعات طرح تفصیلی کرج طولانی شده است

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طرح تفصیلی کلانشهر کرج چند سال است که از سوی مشاور باوند در حال مطالعه است و شورای شهر هنوز به صورت کامل این طرح را به تصویب رسانده است.

این مسئول افزود: شورای شهر کرج باید طرح تفصیلی این کلانشهر را تا پایان سال به تصویب برساند و در سه ماه اول سال مراحل اجرایی آن را شروع کند.

وی خاطرنشان کرد: نیاز شهر نباید روند این مطالعات را عجولانه کند و اعضای شورا و شهرداری باید با دقت بررسیهای کارشناسانی خود را انجام دهند.

کولیوند یادآور شد: اتمام این طرح می تواند کمک بسیاری به برنامه ریزی مدیران شهری در بخشهای مختلف کند و برنامه ریزی های طولانی مدت را برای شهر آسان کند.

این مسئول عنوان کرد: مدیران استانی باید توجه بیشتری به شهرستان دو میلیون نفری کرج داشته باشند و در اختصاص بودجه ها طرحهای نیمه تمام و ضروری این شهرستان را در اولویت قرار دهند.