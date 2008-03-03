یادواره شهدای فرهنگی شهرستان ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران، ظهر امروز در این مراسم با اشاره به سابقه فرهنگی نهضت امام راحل اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران که برخاسته از باورهای دینی مردم است با خون پاک شهیدان پر افتخار بارور شده است.
عبدالوحید فیاضی شهدا را واسطه فیض بین انسانها و خداوند دانست و افزود: همه مسئولان موظف هستند ضمن احترام به خانواده های معظم شهدا و فرزندان گرانقدرشان به کار آنان رسیدگی کنند.
فیاضی بیان داشت: اگر جمهوری اسلامی ایران به فرزتدان خود افتخار می کند و جزء 11 کشور موشکی جهان شده است، مرهون جانفشانی های شهیدان است.
وی با اشاره به رسالت خطیر فرهنگیان در پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی عنوان کرد: فرهنگیان با حضور حماسی و تقدیم هزاران شهید در دفاع مقدس نقش بی بدیل خود را در عرصه دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی به خوبی ایفا کردند.
رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران انتقال فرهنگ ایثار و شهادت و حق طلبی دانش آموزان را رسالت خطیر فرهنگیان در مقطع کنونی دانست و با یادآوری مولفه های تهدید فرهنگی نظام اسلامی عنوان کرد: فرهنگیان در خط مقدم جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در مواجهه با ناتوی فرهنگی غرب قرار دارند.
در این مراسم از 32 خانواده فرهنگی شهید با اهداء لوح سپاس قدردانی شد.
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