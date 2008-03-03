دولتها در تمام دنیا از دخالت در امور شهرها پرهیز داده شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف صبح امروز در مراسم افتتاح مجتمع ورزشی دانشگاه فنی شریعتی واقع در منطقه 19 با بیان این مطلب اظهار کرد: در تمام دنیا امور مربوط به شهر و شهر نشینی در قالب مدیریت واحد شهری به دولتهای محلی واگذار شده و در واقع شهرداریها تمام وظایف و مسئولیتها را برعهده دارند و دولتها از دخالت در این امور پرهیز داده شده اند.

وی ادامه داد : مدیریت واحد شهری و واگذاری اختیارات و مسئولیتها بر عهده شهرداریها تنها در کشورهای فدرال به چشم نمی خورد بلکه این روند در کشورهای اروپایی، آمریکای جنوبی، آسیا و خاورمیانه نیز به عنوان یک اصل شناخته شده و نتیجه بخش بوده است .

دکتر قالیباف افزود: در اغلب کشورها دولتهای مرکزی خود را از کارهای تصدی گری رها کرده و به موضوعات اساسی و کلیدی رسیدگی می کند اما متاسفانه در کشور ما هنوز مدیریت واحد شهری شکل نگرفته است.

شهردار تهران با اشاره به آن که شکل گیری شوراهای اسلامی شهر گامی در راستای تحقق مدیریت واحد شهری بود ، گفت : با وجود آنکه شوراهای اسلامی شهر با هدف ایجاد مدیریت واحد شکل گرفتند اما از آنجا که اختیارات پیش بینی شده در قانون اساسی به تمام و کمال در قانون اجرایی دیده نشد اکنون با نواقص و مشکلات زیادی در حوزه اختیارات شوراهای اسلامی شهر روبه رو هستیم .

وی در ادامه با تاکید براین که ما درکشورمان منابع اقتصادی و نیروهای انسانی لازم جهت توسعه و پیشرفت را داریم تصریح کرد: منابع اقتصادی کشورما با جمعیعت و مساحت جغرافیایی مان سازگار است و می تواند همه نیازهای ما را رفع کند، همچنین نیروهای انسانی کارآمد و تحصیل کرده به اندازه کافی در کشور وجود دارد که این دوعامل می تواند بستر ساز توسعه همه جانبه کشور باشد.

وی تاکید کرد: متاسفانه با وجود آنکه عوامل مهم توسعه در کشور ما وجود دارد اما به دلیل نوع ساختار اداری، سیاسی و نوع مدیریت همواره از یک تحول اساسی، جدی، عمیق و همه جانبه محروم مانده ایم.

وی با بیان اینکه این مسائل جنبه سیاسی ندارد و مربوط به دولت یا دوره خاصی نیست ، افزود: طی صد سال اخیر و مدت سی ساله پس از انقلاب مشکلات ساختاری و اساسی ما مانع از آن شده که به اندازه امکاناتمان پیشرفت کنیم.