هفت یادداشت تفاهم و توافقنامه همکاری به امضای مقامات ایرانی و عراقی رسید

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به بغداد، ظهر امروز هفت یادداشت تفاهم و توافقنامه های همکاری در زمینه های گمرک، بیمه، ایجاد شهرکهای صنعتی استاندارد و نظارت طرفین بر ورود کالا، همکاریهای بلند پایه صنعتی، حمل و نقل و اجرای طرحهای صنعتی مشترک در حضور آقایان احمدی نژاد و جلال طالبانی به امضای مقامات دو کشور رسید.

برخی یادداشت تفاهمها و توافقنامه ها نیز در دستور کار مقامات دو طرف قرار دارد که به زودی نهایی خواهد شد که از آن جمله می توان به توافقنامه فروش برق به عراق در مناطق شمالی و مرکزی عراق، توافقنامه تجاری و رفع موانع فرا روی تجار ایرانی و عراقی، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، مذاکره در خصوص تشویق و حمایت از سرمایه گذاری متقابل در کشور، توافقنامه همکاریهای فی ما بین بانکهای ایرانی و عراقی و بانک توسعه صادرات ایران، توافقنامه نفتی و احداث خطوط لوله نفت آبادان- بصره و توافقنامه احداث نیروگاه برق در بغداد، نجف و العماره توسط شرکتهای ایرانی با اعتبارات دولت عراق اشاره کرد.

این گزارش می افزاید : پس از امضای این اسناد قرار است رئیس جمهوری تا دقایقی دیگر در یک کنفرانس خبری به پرسشهای خبرنگاران داخلی و خارجی مقیم بغداد پاسخ دهد.