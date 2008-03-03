برگزاری مناقصه برای خرید تجهیزات 800 جایگاه سی.ان.جی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، سید رضا کسایی زاده گفت: پاسخگویی به نیاز فوری جامعه و این که همه ظرفیت تولید شرکت های داخلی پیش از این خریداری شده است، دلایل توجیهی این خرید خارجی به شمار می آید.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران که در کارگاه هم اندیشی سی.ان.جی و همایش مدیران عامل گاز استانی سخن می گفت، ضمن بیان این مطلب افزود: همزمان با این مناقصه بین المللی، مناقصه دیگری برای تامین تجهیزات 500 جایگاه توسط شرکت های داخلی با مشارکت شرکت های خارجی برگزار خواهد شد.

به گفته وی، سیاست کلی شرکت ملی گازایران در زمینه جایگاه های سی.ان.جی این است که بخش خصوصی حضور جدی تری در این زمینه داشته باشد. بدین منظور شرکت ملی گاز ایران در تامین امکانات لازم مانند دانش فنی، تجهیزات ویژه و تسهیلات بانکی به بخش خصوصی کمک می کند در عین حال این شرکت در زمینه نظارت فنی، بر رعایت استانداردهای روز دنیا تاکید جدی دارد.

کسایی زاده با بیان این که در بخش توسعه جایگاه های سی.ان.جی، عملکرد شرکت های گاز استانی مطابق با سهمیه های تعیین شده در ستاد شرکت ملی گاز ایران صورت خواهد گرفت، اظهار داشت: توزیع متوازن جایگاه های سی.ان.جی در سراسر کشور می تواند به افزایش رفاه شهروندان کمک کند.

وی افزایش قیمت گاز را یکی از راه های انگیزشی برای احداث جایگاه های سی.ان.جی توسط بخش خصوصی دانست و گفت : قیمت های فعلی مشوق خوبی برای افزایش فعالیت های این بخش در این عرصه به شمار نمی آید. همچنین باید توجه داشت که افزایش تعداد جایگاه های سی.ان.جی علاوه بر کاهش واردات بنزین موجب کاهش آلودگی هوا خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به گسترش فعالیت های شرکت ملی گاز ایران در همه استان ها گفت: مسولیت توسعه و راهبری جایگاه های سی.ان.جی، زمانی به شرکت ملی گاز ایران سپرده شد که دفاتر این شرکت در سراسر کشور فعالیت می کند.

معاون وزیر نفت در امور گاز، با اشاره به برنامه وزارت نفت مبنی بر افزایش 75 میلیون متر مکعب تولید روزانه گاز در سال آینده افزود: این هدف با بهره برداری از فاز های 9 و 10 پارس جنوبی محقق خواهد شد.

وی گفت: با ادامه کنونی رشد بی رویه مصرف گاز طبیعی، در افق 1404 شاهد مصرف روزانه 2700 میلیون متر مکعب گاز خواهیم بود، در صورتی که می توان با رعایت الگوی مصرف، می توان مصرف را در سقف 900 میلیون متر مکعب در روز کنترل کرد.

وی با اشاره به فاصله زمانی ارسال قبوض گاز به بخش خانگی گفت: قیمت گذاری پلکانی گاز، امسال تاثیر چندانی بر الگوی مصرف نداشت ولی بی شک در سال آینده شاهد تاثیر مثبت این تصمیم گیری خواهیم بود.

کسایی زاده گفت: متاسفانه نیروگاه ها که یکی از مهم ترین مصرف کنندگان گاز طبیعی به شمار می آیند، از راندمان مناسبی برخوردار نیستند؛ حال آن که می توان با بهره گیری از تکنولوژی های جدید، این راندمان را از حدود 30 درصد به بیش از 50 درصد ارتقا داد.

پایداری شبکه گاز ایران یکی دیگر از مسایلی بود که کسایی زاده در سخنان خود، به بررسی ان پرداخت. او در این باره گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی در تامین گاز سراسر کشور وجود ندارد و شبکه در حالت پایدار است.

وی در پایان گفت: گرچه زمستان امسال، با موفقیت پشت سر گذاشته شد ولی باید از هم اکنون برای زمستان های آینده برنامه ریزی کنیم. این مساله با 2 راهکار افزایش تولید و کاهش مصرف امکان پذیر است. مسولیت افزایش تولید با وزارت نفت است و در بخش کاهش مصرف، باید تمام هموطنان و مسوولان، همکاری لازم را به عمل آورند.