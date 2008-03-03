ایران با صراحت اعلام کرد حضور نیروهای اشغالگر در عراق دیگر توجیهی ندارد

صباح زنگنه کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، سفر دکتر احمدی نژاد به عراق را که برای نخستین بار پس از 4 تا 5 دهه بین دو کشور ایران و عراق انجام می شود، تاریخی خواند و اظهار داشت: تمام کشورهای منطقه جهت برقراری و تعمیق مناسبات با دولت تازه تاسیس عراق می توانند از این الگو به بهترین وجه استفاده کنند.

وی افزود: همانگونه که می دانید امروز با تثبیت شرایط سیاسی درعراق و تنظیم قانون اساسی دائمی در آن کشور و وجود دولت و مجلس عملا دیگر توجیهی برای تداوم حضور نیروهای خارجی در عراق، باقی نمانده و شاید مهمترین پیام سفر رئیس جمهور ایران به عراق که با اعلام قبلی و به گونه ای بی سابقه هم انجام شد، همین نکته باشد.

این کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد : شرایط امروز عراق به گونه ای است که این کشور به ترکیبی از حاکمیت مستقل ملی و حاکمیت بین المللی معلق مانده و طبیعی است که در چنین شرایطی، سفر رئیس جمهور کشوری با جایگاه و نفوذ ایران در منطقه به آنجا، به معنای حمایت و وزن بخشی به کفه حاکمیت ملی عراق است که طبعا با خروج نیروهای خارجی محقق و تثبیت خواهد شد.

زنگنه همچنین با تاکید بر لزوم پیگیری نگاه کل نگر در دیپلماسی مواجهه با تحولات عراق، گفت: نباید از یاد برد که در سفرهایی که به کشور عراق انجام می شود، باید نگاهی کل نگر داشت و در ملاقات ها یا رایزنی هایی که انجام می شود، نوعی توازن بین گروه های مختلف دخیل در تحولات داخلی عراق ایجاد کرد که به نظر می رسد در جریان سفر اخیر رئیس جمهور این فاکتور مهم مدنظر قرار گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه سفر احمدی نژاد به عراق اثبات کرد که سیاست تهران در قابل عراق، سیاستی عملی بوده است، اظهار داشت: بدون شک رویکرد صادقانه و دیپلماسی عملی ایران می تواند به عنوان الگویی برای تمام کشورهای منطقه جهت برقراری و تعمیق مناسبات با دولت تازه تاسیس عراق مدنظر قرار گیرد.