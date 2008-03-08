سهم استان مرکزی از میوه نوروزی به بیش از دو هزار تن می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله صدیقی در نشست خبری با خبرنگاران در محل این سازمان در اراک افزود: این میوه ها شامل، پرتقال، نارنگی و سیب برای تنظیم بازار میوه شب عید استان مرکزی پیش بینی شده است، افزود: این میزان میوه شامل یک هزار و ‪ ۴۰۰‬تن پرتقال، ‪ ۳۵۰‬تن سیب درختی و‪ ۳۰۰‬تن نارنگی است که کار توزیع آغاز شده است.

وی توزیع ‪ ۵۰۰‬تن سیب زمینی مرغوب بسته ‌بندی شده را از دیگر برنامه ها خواند و افزود: کار توزیع این سیب زمینی ها به نرخ هر کیلوگرم سه هزار ریال نیز آغاز شده است.

وی در خصوص تنظیم بازار شوینده در استان به دنبال کمبودهای اخیر گفت: مواد شوینده دستی و ماشینی به وفور تهیه شده و علاوه بر توزیع کنندگان شهری در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در اختیار مصرف ‌کنندگان قرار می ‌گیرد.

صدیقی در ادامه با اشاره به طرح توزیع سبد رفاهی کارکنان دولت در کشور گفت: در قالب این سبدها 5/4 کیلوگرم روغن، 8/4 کیلوگرم قند وشکر، دو کیلو نخود، دو کیلو عدس، شش کیلوگرم گوشت منجمد مرغ و سه کیلوگرم گوشت منجمد قرمز ارائه خواهد شد که کارکنان باید برای دریافت این اقلام 160 هزار ریال وجه نقد پرداخت کنند.



وی با اشاره به اینکه هم اینک کار چاپ بنهای مربوط به این طرح در وزارت بازرگانی در حال انجام است، گفت: تامین اقلام در نظر گرفته شده توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران به انجام خواهد رسید ولی کار توزیع بنها توسط دستگاه ها به صورت مجزا انجام و سازمان بازرگانی نقشی در توزیع این بنها ندارد.



صدیقی عنوان کرد: مشمولان استفاده ازاین طرح می توانند پس ازدریافت بنهای منتشرشده با مراجعه به اتحادیه تعاونی های کارکنان دولت ( اسکاد)، تعاونی های مصرف فرهنگیان، فروشگاه های اتکا نسبت به دریافت اقلام کالایی خود بر اساس ضوابط پیش بینی شده اقدام کنند.