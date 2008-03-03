طرح واکسیناسیون هپاتیت B در 75 مرکز درمانی کرج اجرا می شود

سعید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: مرحله اول دومین دوره طرح واکسیناسیون هپاتیت B در کرج از 15 اسفندماه آغاز می شود و تا بیست و پنجم همین ماه ادامه دارد.

وی افزود: این طرح طی سه نوبت در اسفند سال جاری و فروردین و مرداد سال آینده اجرا خواهد شد و در این طرح کلیه متولدین سال 69 و متولدین سال 68 که در دوره قبلی موفق به واکسینه کردن خود نسبت به این بیماری نشدند، شرکت می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: این طرح در کلیه مراکز، پایگاه ها و خانه های بهداشت شهر و روستاهای کرج اجرا می شود و پنج مرکز این شهرستان نیز علاوه بر واکسیناسیون در ساعت اداری، بعد از ظهرها و روزهای تعطیل نیز اقدام به واکسیناسیون مراجعان می کنند.

محمدی یادآور شد: سال گذشته حدود 34 هزار نفر در این طرح شرکت کردند و امسال نیز پیش بینی می شود همین تعداد در طرح شرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه متولدین سالهای 68 تا 72 به دلیل عدم واکسیناسیون به هنگام تولد در معرض بیماری هستند، عنوان کرد: افراد با شرکت در این طرح از فرصت پیش آمده استفاده کنند.

معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان کرج بیان داشت: هپاتیت B ویروسی است که از طریق خون و ارتباط جنسی به فرد منتقل می شود و در 10 درصد موارد مزمن شده و به سرطان کبد و نارسایی کبدی تبدیل می شود.