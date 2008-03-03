41.4 میلیارد دلار واردات - 18.8 میلیارد دلار صادرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، وزن کالاهای صادر شده در این مدت با احتساب میعانات گازی 37 میلیون و 27 هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه گذشته 9 درصد رشد داشت. وزن و ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در یازده ماهه سال گذشته به ترتیب 33 میلیون و 986 هزار تن و 16 میلیارد و 218 میلیون دلار بوده است.

براساس صورتجلسه تعیین تکلیف آمار صادرات فرآورده‌های نفتی مورخ 28/1/1380 میعانات گازی که توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران به عنوان صاحب کالا اظهار شده، در آمار صادرات غیرنفتی لحاظ نمی‌گردد.

این گزارش حاکی است، صادرات میعانات گازی در این مدت 5 میلیارد و 269 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5/20 درصد افزایش داشته است.

صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی

در یازده ماهه سال جاری بدون احتساب صادرات میعانات گازی 13 میلیارد و 534 میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3/14 درصد افزایش داشته است.

بنابراین گزارش، وزن کالاهای صادر شده در این مدت 28 میلیون و 229 هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7/11 درصد رشد داشت. وزن و ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در یازده ماهه سال گذشته به ترتیب 25 میلیون و 271 هزار تن و 11 میلیارد و 845 میلیون دلار بود.

از میزان کل صادرات غیرنفتی 51 میلیون و 70 هزار دلار از محل تجارت چمدانی و 299 میلیون و 82 هزار دلار از طریق بازارچه‌های مرزی انجام گرفته است.

این گزارش حاکی است، پروپان مایع شده با 854 میلیون و 100 هزار دلار و بوتان مایع شده با 560 میلیون و 100 هزار دلار از گروه محصولات پتروشیمی در مجموع به ارزش یک میلیارد و 414 میلیون دلار عمده‌ترین کالای صادراتی در این مدت بود که 5/10 درصد از کل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است. پس از آن پسته تازه یا خشک کرده با یک میلیارد و 117 میلیون دلار و با اختصاص 3/8 درصد در رتبه دوم و متانول با 566 میلیون و 600 هزار دلار و با اختصاص 2/4 درصد رتبه سوم و سایر مخلوط هیدروکربورهای بودار با 520 میلیون و 400 هزار دلار و 9/3 درصد از ارزش کل صادرات رتبه بعدی را به خود اختصاص داده است.

فرش و سایر کف‌پوش‌های نسجی با 6/2 درصد، محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج با 4/2 درصد، وسایل نقلیه موتور پیستونی درونسوز و اتیلن هر کدام با 2 درصد و قطعات کاتود از مس تصفیه شده با 8/1 درصد دیگر اقلام عمده صادراتی کشورمان در این مدت بوده‌اند.

بنابراین گزارش در یازده ماهه امسال بیشترین میزان صادرات کشورمان به امارات متحده عربی اختصاص یافت. در این مدت 4 میلیون و 333 هزار تن انواع کالا به ارزش یک میلیارد و 953 میلیون دلار به این کشور صادر شد. سهم این کشور از کل وزن و ارزش صادرات کشورمان به ترتیب 4/15 درصد و 4/14 درصد بود.

عراق با یک میلیارد و 400 میلیون دلار و با اختصاص 4/10 درصد، چین با یک میلیارد و 115 میلیون دلار و 2/8 درصد، ژاپن با 839 میلیون دلار و 2/6 درصد و هند با 707 میلیون دلار 2/5 درصد به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع 3/62 درصد از وزن و 5/44 درصد از ارزش صادرات در یازده ماهه سال جاری به پنج کشور یاد شده اختصاص دارد.

واردات

این گزارش می‌افزاید: در یازده ماهه سال جاری 35 میلیون و 394 هزار تن انواع کالا به ارزش 41 میلیارد و 414 میلیون دلار وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 4/8 درصد کاهش و به لحاظ ارزش 6/11 درصد افزایش داشته است.

در یازده ماهه سال گذشته 38 میلیون و 617 هزار تن انواع کالا به ارزش 37 میلیارد و 103 میلیون دلار وارد کشور شده بود. این گزارش حاکی است، بنزین عمده‌ترین کالای وارداتی کشورمان در این مدت بود. به طوری که در یازده ماهه امسال 2 میلیارد و 391 میلیون دلار بنزین وارد کشور شد و 8/5 درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داد.

شمش از آهن و فولاد غیرممزوج و پروفیل با مقطع I از آهن یا فولاد غیرممزوج به ترتیب با 7/4 و 7/1 درصد سهم ارزش رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین میله‌های آهنی یا فولادی با 5/1 درصد، قطعات منفصله جهت تولید خودروهای سواری با 16/1 درصد، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین با 15/1 درصد، محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت و گرم نورد شده به شکل غیرطومار با پهنای 600 میلیمتر یا بیشتر به ضخامت بیشتر از 10 میلیمتر و عرض بیشتر از 1850 میلیمتر با 14/1 درصد، محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت و گرم نورد شده به شکل طومار با پهنای 600 میلیمتر یا کمتر به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر با 11/1 درصد، روغن خام سویا با یک درصد و دانه سویا با 96/0 درصد اقلام عمده وارداتی کشورمان در یازده ماهه سال جاری بوده‌اند.

در مجموع ده قلم کالای یاد شده از لحاظ ارزش 2/20 درصد و به لحاظ وزن 4/36 درصد از کل واردات کشورمان را به خود اختصاص داده‌اند.

این گزارش افزوده است: در این مدت بیشترین میزان کالای وارداتی کشورمان از کشور امارات متحده عربی صورت گرفت. در یازده ماهه امسال 2/26 درصد از وزن و 9/22 درصد از کل ارزش واردات کشورمان به امارات متحده عربی اختصاص داشت. آلمان با اختصاص 11 درصد، چین با 9/8 درصد، سوئیس با 7/5 درصد و جمهوری کره با 1/5 درصد سهم ارزشی به ترتیب عمده‌ترین صادرکنندگان کالا به ایران در این مدت بوده‌اند.

براساس این گزارش، در مجموع 7/54 درصد از کل وزن و 6/53 درصد از کل ارزش واردات طی یازده ماهه سال جاری به پنج کشور یاد شده اختصاص دارد.

همچنین در یازده ماهه امسال 35 هزار و 897 دستگاه خودرو سواری به ارزش 732 میلیون و 26 هزار دلار وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 17 هزار و 387 دستگاه و از نظر ارزش 1/69 درصد افزایش یافته است.