بوردو با درخشش "وندل" به یک قدمی لیل رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بوردو دیشب در یکی از دیدارهای باقیمانده از هفته بیست و هفتم رقابت های فوتبال فرانسه، با نتیجه پرگل 3 بر صفر مقابل میهمان خود پاریسن ژرمن به برتری رسید. هر سه گل بوردو توسط وندل در دقایق 33، 49 و 51 به ثمر رسید. بوردو با این پیروزی اختلاف امتیازات خود با تیم لیون، صدرنشین رقابت ها را به عدد سه رساند.

دیگر دیدار دیشب را تیم های سنت اتین و نیس برگزار کردند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

جدول رده بندی:

1- لیون 55 امتیاز

2- بوردو 52 امتیاز

3- نانسی 45 امتیاز

4- مارسی 42 امتیاز

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18- تولوز 29 امتیاز

19- سوشو 28 امتیاز

20- متز 15 امتیاز