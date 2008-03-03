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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۰۱

بوردو با درخشش "وندل" به یک قدمی لیل رسید

بوردو با درخشش "وندل" به یک قدمی لیل رسید

تیم فوتبال بوردو شب گذشته با درخشش وندل، مهاجم برزیلی خود به یک پیروزی ارزشمند مقابل پاریسن ژرمن دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بوردو دیشب در یکی از دیدارهای باقیمانده از هفته بیست و هفتم رقابت های فوتبال فرانسه، با نتیجه پرگل 3 بر صفر مقابل میهمان خود پاریسن ژرمن به برتری رسید. هر سه گل بوردو توسط وندل در دقایق 33، 49 و 51 به ثمر رسید. بوردو با این پیروزی اختلاف امتیازات خود با تیم لیون، صدرنشین رقابت ها را به عدد سه رساند.

دیگر دیدار دیشب را تیم های سنت اتین و نیس برگزار کردند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

 جدول رده بندی:
1- لیون 55 امتیاز
2- بوردو 52 امتیاز
3- نانسی 45 امتیاز
4- مارسی 42 امتیاز
.......................
18-  تولوز 29 امتیاز
19- سوشو 28 امتیاز
20- متز 15 امتیاز

کد مطلب 649039

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