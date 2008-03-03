توجیه حملات ددمنشانه اسرائیل به غزه محور مذاکرات رایس و اولمرت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروزنامه هاآرتص،"ایهود اولمرت" در نشست روز سه ‌شنبه خود با "کاندولیزا رایس" در بیت ‌المقدس اشغالی، با این ادعا که "اسرائیل از حق خود برای تصمیم‌ گیری آزادانه علیه حماس و سایر گروه‌ های فلسطینی در نوار غزه" دست برنخواهد داشت"؛ تداوم کشتار غیر نظامیان بیگناه در غزه را حق این رژیم نامشروع خواهد دانست.

نخست وزیر رژیم اسرائیل هم چنین به رایس خواهد گفت که این رژیم مایل به ادامه مذاکرات با عناصر میانه ‌روی دولت فلسطین (به ریاست سلام فیاض نخست وزیر انتصابی ابومازن)است.

بر اساس این گزارش،از دیدگاه اولمرت، جنایتهای مستمرارتش رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر در نوار غزه حاکی از این پیام است که حماس باید در استراتژی خود تجدید نظر کند(مقاومت بر ضد اشغالگری را کناربگذارد).

در همین رابطه، اولمرت در نشست هفتگی کابینه دولت رژیم صهیونیستی مدعی شد: ما هستیم که تعادل را در نوار غزه برقرار می کنیم نه حماس.

از سوی دیگر، "آموس یادلین" رئیس بخش اطلاعات نظامی نیروهای رژیم صهیونیستی در جلسه ‌روز گذشته ، چشم‌ اندازهای گسترده ‌تری از اوضاع را ارائه داد.

"یووال دیسکین" رئیس آژانس اطلاعاتی شین بت نیز مدعی شد: حماس خواستار آرامش در غزه است تا در مراحل بعدی کرانه‌ باختری را اشغال کند.

گابی اشکنازی، رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی نیز در حضور اعضای کابینه این رژیم جعلی برای سرپوش گذاشتن بر جنایتهای هولناک اشغالگران قدس‌ مدعی شد: فلسطینیان از غیر نظامیان در عملیاتهای پرتاب موشک استفاده می ‌کنند.

رایس و اولمرت در حالی فردا با یکدیگر دیدار می کنند که جنایتهای رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کشتار کودکان فلسطینی در این منطقه ادامه دارد و سخنگوی امنیت ملی آمریکا با نادیده گرفتن این جنایتخت، کشتار مردم بی دفاع فلسطین از جمله کودکان را حق رژیم اشغالگر نامشروع اسرائیل دانست.